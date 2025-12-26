東京VのDF袴田裕太郎が湘南へ完全移籍。心境を吐露「期待に応えられず、とても悔しい」
東京ヴェルディは12月26日、2025シーズンにロアッソ熊本へ期限付き移籍していたDF袴田裕太郎が、26シーズンより湘南ベルマーレへ完全移籍すると発表した。
袴田は1996年6月24日生まれ、静岡県浜松市出身の29歳。身長183センチ、体重77キロのDF。これまで、浜松白脇サッカースポーツ少年団、ジュビロ磐田U-15、浜松開誠館高、明治大を経て、19年に横浜FCでプロキャリアをスタートさせた。その後、ジュビロ磐田、大宮アルディージャ、東京ヴェルディを渡り歩き、25年シーズンはレンタル加入したロアッソ熊本でプレーした。
今季は熊本で、J２リーグ38試合に出場し、１得点を記録。リーグカップでは１試合、天皇杯では２試合に出場している。
袴田は東京Vを通じて以下のようにコメントした。
「この度、湘南ベルマーレへ移籍する決断をしました。期待に応えられず、とても悔しい気持ちでいっぱいです。
エクストラトレーニングでたくさん鍛えていただいた森下コーチには、非常に感謝しています。良い報告が皆さんの耳に入るように、ここから成長した姿を見せられるよう頑張っていきます。本当にありがとうございました」
また湘南に向けては、「皆さん、初めまして。袴田裕太郎と申します。湘南ベルマーレのJ１昇格の力になれるよう、日々の積み重ねを大事にし、全力を尽くします！サポーターの皆さんと共に闘えること楽しみにしています。熱いご声援、よろしくお願いいたします」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
袴田は1996年6月24日生まれ、静岡県浜松市出身の29歳。身長183センチ、体重77キロのDF。これまで、浜松白脇サッカースポーツ少年団、ジュビロ磐田U-15、浜松開誠館高、明治大を経て、19年に横浜FCでプロキャリアをスタートさせた。その後、ジュビロ磐田、大宮アルディージャ、東京ヴェルディを渡り歩き、25年シーズンはレンタル加入したロアッソ熊本でプレーした。
袴田は東京Vを通じて以下のようにコメントした。
「この度、湘南ベルマーレへ移籍する決断をしました。期待に応えられず、とても悔しい気持ちでいっぱいです。
エクストラトレーニングでたくさん鍛えていただいた森下コーチには、非常に感謝しています。良い報告が皆さんの耳に入るように、ここから成長した姿を見せられるよう頑張っていきます。本当にありがとうございました」
また湘南に向けては、「皆さん、初めまして。袴田裕太郎と申します。湘南ベルマーレのJ１昇格の力になれるよう、日々の積み重ねを大事にし、全力を尽くします！サポーターの皆さんと共に闘えること楽しみにしています。熱いご声援、よろしくお願いいたします」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集