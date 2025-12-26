妻夫木聡、“恒例”クリスマス料理を手作り「今年はローストチキン」 自然体なプライベートショットに反響「ほっこり」「素敵な写真たち」
俳優の妻夫木聡（45）が25日、自身のインスタグラムを更新。毎年恒例となっているクリスマス料理を手作りする様子を披露し、ファンから多くの反響が寄せられている。
【写真】「素敵な写真たち」“恒例”クリスマス料理を手作りした妻夫木聡のプライベートショット
妻夫木は「Merry Christmas!!」と書き出し、写真が並べられた1枚の画像を投稿。「#今年はローストチキン」「#やはりソミュール液は大事」「#スタッフィングにはコーンブレッドが最高です」とハッシュタグを添え、手作りのローストチキンを手にクリスマスツリーと撮影した写真など、ほほ笑ましいプライベートショットを披露した。
写真はモノクロ調で統一されており、温かみのある雰囲気が印象的。どこか懐かしさを感じさせるカットからは、家族と過ごす穏やかなクリスマスの時間が伝わってくる。
コメント欄には「素敵な写真たち」「ほっこりしました」「今年も恒例のチキン焼いたんですね」「写真がノスタルジックで素敵」「ブッキーのローストチキン食べたーい！」など、さまざまな声が寄せられている。
