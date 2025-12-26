磯村勇斗、同級生・深澤辰哉への愛全開「強火担でいかせて頂きます」 Snow Manライブ鑑賞を2ショットで報告
俳優の磯村勇斗が26日までに、自身のインスタグラムを更新。大学の同級生である深澤辰哉との2ショットとともに、深澤が所属するSnow Manのライブを鑑賞したことを報告した。
【写真あり】自前のうちわ片手に…実は同級生！磯村勇斗＆深澤辰哉の仲良し2ショット
「ふかたつにちゃんと会えました」「最高のライブでした ありがとう!!」という文章とともに、「ふかたつLOVE」と描かれた深澤のメンバーカラー・紫のうちわを手にした磯村と深澤の2ショットをアップした。
さらにストーリーズではペンライトとうちわの写真とともに「最高のクリスマックス」「推し活」と投稿。これを深澤が引用する形で「観に来てくれてありがと！」「恥ずいわ（絵文字）わら」と反応。「強火担でいかせて頂きます」（磯村）「ありがとう！また飯行こうね！」（深澤）とその後も仲良しぶりをのぞかせるやりとりを公開した。
2ショットの投稿にファンからは「うちわ可愛すぎ、強火担最高」「ずーっと仲良しでいてね」「2人とも最高です！」「愛だね」「磯様強火深澤担過ぎる」「磯様のうちわも最高」と交流を喜ぶ声が多数寄せられている。
