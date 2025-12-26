女優でキックボクサーでもある宮原華音（29）が26日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。2025年の“蹴り納め”ショットを公開した。

「蹴り納め」と題し、「なんかみんなサンタの帽子かぶってたから借りました 笑」と、赤いサンタ帽にトレーニングウエア姿で、サンドバッグの横で笑顔を見せている写真をアップした。

宮原は、2017年に第5回ジャパンアクションアワードのベストアクション女優賞で優秀賞を受賞。テレビ朝日系の特撮ドラマ「仮面ライダーガッチャード」（日曜前9・00）に、冥黒の三姉妹の次女・クロトー役でレギュラー出演するなどしており、「チャームポイントは腹斜筋」と公言。

4月20日公開の「SHOGUN’S NINJAー将軍乃忍者ー」（関西テレビ/日本映画専門チャンネル）では、山田姫奈とダブル主演で風魔一族の末裔として“くのいち”アクションを披露している。また、女優業の傍ら、23年4月には格闘技イベント「RISE」のリングでキックボクサーとしてデビューし、小学生の頃から続けている空手の実力を生かし1ラウンド39秒の衝撃KO勝ちを収めている。