サッカー元日本代表のキングカズこと三浦知良選手（58）の妻で、タレントの三浦りさ子（57）が、仲むつまじい夫婦ショットを披露した。

1993年に結婚した2人。長男の獠太（28）は俳優、次男の孝太（23）は格闘家として活躍している。ブログでは、夫婦でポルトガルを満喫する様子や、息子たちとの親子ショットなど、家族との日常を発信してきた。

2025年12月25日の更新では、歌手・田原俊彦（64）のディナーショーを訪れたことを報告。

「毎年恒例のトシさんのディナーショー！もう30年近くこのリズム。毎年ここで1年に1度会う友人もいたりして皆のスケジュールが変わらないのもすごいと感心しながら挨拶しあってます。残すところ後わずか！良いお年をお迎えください」とつづり、夫・知良選手やマネージャーと写る3ショットを披露している。

この投稿にファンからは、「貴重なツーショット、スリーショット！ありがとうございました」「三浦ファミリーも良いお年をお迎え下さい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）