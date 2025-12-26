『ゴチ』クビの小芝風花「たくさんたくさんありがとうっっっ」 “同士”との2ショット添え感謝つづる「さみしいです」「ショック」
俳優の小芝風花（28）が26日、自身のインスタグラムを更新。前日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン4時間SP』で放送された「ゴチになります最終戦」で高橋文哉、矢部浩之と共に“クビ”が決定し、投稿では写真を添えて番組への感謝をつづった。
【写真】「たくさんたくさんありがとうっっっ」共に“クビ”となった高橋文哉と悔しそうな表情の小芝風花 ※2枚目
放送では、増田貴久が2位でいち早く残留を決めた後、白石麻衣が3位、小芝が4位という流れに。その後、クビ人数が3人であることが発表され、この時点で小芝のクビが決定した。その後、高橋が8位で同じく大精算がかなわず、クビとなった。最後の順位発表では、ナインティナインのどちらかがクビになるという展開となった。その結果、矢部が最下位。11月に復帰したばかりにもかかわらず、わずか1ヶ月でのクビとなった。
小芝は「3年間本当にありがとうございました 元々母が大好きで、小さい頃からずっと観ていた番組でした。『いつかゲストに呼んでもらえるように頑張ろうねぇ』なんて話していましたが、まさかレギュラーメンバーに選んで頂けるなんて… しかも3年間もいられるなんて…本当に楽しくて、美味しくて、幸せな時間でした」「応援して下さった皆様 残念な結果にはなってしまいましたが、観て下さってありがとうございました ゴチメンバーの皆様 大好きです!!!!たくさんたくさん ありがとうっっっ」とつづり、出演者らとの集合写真と、高橋とともに悔しそうな表情を見せる2ショットをアップした。
この投稿にファンからは「さみしいです だけど、ずっと大好き！」「覚悟はしていましたが、それでもショックが大きかったです…風花ちゃんのゴチを楽しむ姿やゴチバンド、しっかりと味が伝わってくる食リポを来年から見れなくなると思うと本当に寂しいです」「ゲストとして呼んでもらえた時は、次こそ一位獲ろうね」「料理を本当に美味しそうに食べる姿が印象的で、いつもニコニコしていて、見ているだけで癒される存在でした」など、多くの反響が寄せられている。
