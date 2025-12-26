º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¡£Í¡Ý£±¤Ç¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×¥¹¥ë¡¼¤Ï¡ÖÅÁÀâ¡×¤È¼«²è¼«»¿¡¡¤Ç¤âÆâ¿´¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬£²£¶Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¤ª¼ªÇÒ¼Ú¡ª¶âÍËÆü¡×¤Ç¡¢Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×·è¾¡Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Í¡Ý£±·è¾¡¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤ï¤¿¤¯¤·¤Î¡¢¿³ºº°÷¡¢ÅÁÀâ¤ÎàÅ¯É×Èô¤Ð¤·á¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡×¤Èà¼«²è¼«»¿á¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¾Ð¤¤ÈÓ¡¦Å¯É×¤¬¡¢½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¤Î¿³ºº¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤È¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æº£ÅÄ¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤â¤Î¡£º£ÅÄ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿³ºº°÷¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤ë¤¯¤À¤ê¤Ç¡¢Å¯É×¤Î½çÈÖ¤òÈô¤Ð¤·¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¸åÆ£¤¯¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢Å¯É×¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î¿Í¤ä¡ª¡¡¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤·¤«½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÉðÃÒ¤¯¤ó¤Èµ×ÊÝÅÄ¤¯¤ó¤¬ËÍ¤Î¿³ºº¤Ë¶ì¸À¤ò½Ð¤·¤¿¡©¡×¡ÖÁÆÉÊ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡Øµ×ÊÝÅÄ¤ÈÉðÃÒ¤¬¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÁÆÉÊ¤È¤ÎÁûÆ°¤ò¥Í¥¿¤Ë¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎàÅ¯É×Èô¤Ð¤·á¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£ÅÄ¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤¿¤â¤ó¡¢¤¢¤ì¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö£Í¡½£±¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤«¤Û¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ã¤¦´¶¤¸¤â¾¯¤·¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡µá¤á¤Æ¤Ê¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤Ê¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤À¤«¤é¤³¤ì¸À¤¦¤Æ¡Ø¤¨¤Ã¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤ç¤¦»×¤Æ¤µ¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ëº£ÅÄ¤Ï¡ÖÅ¯É×¤¬¤¹¤°È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¡¢¡Ø¤¨¤Ã¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¿³ºº°÷¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤ç¤¦»×¤¿¤±¤É¡×¡£
¡¡¼Â¤Ï»öÁ°¤ËÅ¯É×¤È¤ÏÏÃ¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖËÜÈÖÁ°¤Ë¥á¡¼¥¯¼¼¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢Å¯É×¤È¡£¡ØÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¡©¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ØÅÅÏÃ¤·¤¿¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø£³£°Ê¬¤¯¤é¤¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤¢¤Ã¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢£±²ó¤ªÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤·¤Æ¡¢¸À¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£