【2025年帰省手土産ベストバイ】料理編集者がリアルに買う５選／駅・取り寄せ可能

今年も残すところあとわずか。年末年始の手土産を検討する時期という方もいるのでは？ 相手に喜んでもらうためにも、確実に評判の良い商品を選びたいものです。

そこで、今回は、日々おいしい情報をお届けしているオレンジページnetから、2025年によく読まれていた「人気の手土産・お取り寄せランキングベスト５」をご紹介します。

注目の商品ゆえ、早めに売り切れてしまう可能性大！ ぜひ手土産選びの参考にしてみてくださいね。

おいしい手土産・お取り寄せランキングベスト5

5位／資生堂パーラー スペシャルチーズケーキ【東京都銀座】店舗限定販売

資生堂パーラーの銀座本店でしか購入できない、一日15本限定の「スペシャルチーズケーキ」。北海道産の小麦粉を使った香ばしいビスキュイ生地でデンマーク産のクリームチーズを包み込み、一本一本ていねいに焼き上げています。コーヒーや紅茶はもちろん、ワインにもぴったりな“大人の嗜好品”ともいうべき逸品です。

＞＞資生堂パーラー銀座本店「スペシャルチーズケーキ」の記事を見る

4位／ラ・サブレジエンヌ 角缶2種アソート【オンラインショップで取り寄せ可】

思わず、ひと目ぼれ！ 幸運の象徴でもあるツバメの絵柄と繊細なゴールドの線画が印象的な、フランスのサブレ専門店「ラ・サブレジエンヌ」のサブレ缶。魅力は缶の見た目だけにあらず！ 発酵バターの風味と、後味にほんのり感じる塩けが絶妙で、フランスで60年以上も愛されているのも納得です。

＞＞ラ・サブレジエンヌ「サブレ缶」の記事を見る

3位／銀座かずや かずやの煉 抹茶【東京・銀座】店舗限定販売

東京・銀座にある、「銀座かずや」の看板商品「かずやの煉（れん） 抹茶」は、店主がその日の気温や湿度、素材の状態を見極めながら、一本一本真剣勝負で練り上げた究極の煉り菓子。上品な箱と笹の葉の包みを開け、もっちりぷるぷるの煉り菓子を眺めたら、抹茶の風味と上品な甘みが堪能できます。

＞＞銀座かずや「かずやの煉 抹茶」の記事を見る

2位／赤坂おぎ乃 和甘 生どらやき【東京・赤坂】店舗販売

開業初年度にミシュラン一つ星を獲得した日本料理店・赤坂おぎ乃が監修する和甘「生どらやき」。北海道産の小豆や国産バターなど、素材選びにもとことんこだわった、北海道産小豆と生クリームやマスカルポーネなど5種類のフレーバーは、甘すぎず上品な味わいだから、老若男女どの世代にも喜ばれること間違いなし！

＞＞赤坂おぎ乃・和甘「生どらやき」の記事を見る

1位／モロゾフグランTOKYO 焼クグロフ【東京・赤羽】店舗限定販売

洋菓子店・モロゾフの系列店の中でも、JR赤羽駅構内にあるモロゾフグランTOKYOでしか買えない一品。クグロフとはフランスで発祥した、クリスマスシーズンによく食べられる焼き菓子のことです。一口サイズで食べやすいのも嬉しい♪ 定番の「メープル」や「クリームブリュレ」や、季節ならではの味にも注目です。

＞＞モロゾフグランTOKYOで「焼クグロフ」の記事を見る

どれも美味しそうで、贈る相手の喜ぶ顔が目に浮かんできますね。もちろん、贈り物にも最適ですが、いつも頑張っている自分へのごほうびにしても良いかも。

美味しいおやつで、ぜいたくなひとときを味わってみてはいかがでしょうか。