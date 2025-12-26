アジア株 上海株8日続伸、国家隊の株価下支え期待 来週は12月製造業PMI アジア株 上海株8日続伸、国家隊の株価下支え期待 来週は12月製造業PMI

東京時間11:02現在

香港ハンセン指数 25818.93（休場）

中国上海総合指数 3966.29（+5.59 +0.19%）

台湾加権指数 28407.27（+35.29 +0.12%）

韓国総合株価指数 4137.94（+29.32 +0.71%）

豪ＡＳＸ２００指数 8762.70（休場）



アジア株は上昇。



きょうはボクシングデーで豪州市場と香港市場は休場。米国市場は再開するが週末・年末を控え小動きになる可能性。特に目立ったイベントや経済統計もない。



上海株は8営業日続伸。政府系ファンド「国家隊」による株価下支えが期待されている。長引く不動産不況や消費低迷を受け投資家心理が悪化しているため、株価下支えで景気停滞から投資家の目を逸らさせる計画だろう。このまま年末まで中国株高は続く見通し。



来週は12月の中国製造業PMIと非製造業PMI、中小企業を対象としたRatingDog製造業PMIも発表される。今年の経済成長「5%前後」が達成される見通しのためPMIが弱かったとしても、早期の景気支援策は期待できないだろう。



NY金最高値を受け、紫金鉱業集団や山東黄金礦業、中金黄金など金鉱株が総じて上昇。銅や鉱物、鉄鋼、アルミ関連も軒並み上昇している。



米国によるベネズエラ原油封鎖やナイジェリアISIS攻撃、来年にはイスラエルとイランの再衝突の可能性があるため、安全資産である金価格が最高値を更新している。



韓国株は2週間ぶり高値、金鉱やハイテク関連が上昇している。

