夫の不倫相手が、まさかの幼馴染だったという人も。子どもの頃からの親友を裏切るなんて、考えられません……。今回は、そんな体験をした女性のエピソードをご紹介します。

結婚前からずっと好きだった

「夫の不倫相手は、私の幼馴染でした。子どもの頃からずっと親友で、結婚後も仲良くしていた幼馴染。私と夫が結婚する前から、幼馴染は私の夫に恋愛感情を持っていたようです。何年も時間をかけ、私の夫と親密な関係になっていったようで……。

私に不倫の事実を告げ、勝ち誇った顔をしている幼馴染を見たら心底腹が立ちました。『私のほうが愛されている』なんてドヤ顔で言ってきて。その後、私は地元に帰り、幼馴染の実家に直行。幼馴染の両親に、すべて暴露してやりました。

幼馴染の両親はうろたえて、号泣しながら謝ってくれました。その後、帰宅した幼馴染に怒ったお父さんがビンタしていて、ちょっとスカッとしました（笑）。私は離婚を決意し、当時フリーターだった幼馴染にはとても払えない金額の慰謝料を請求しましたが、幼馴染の両親が代わりに全額支払ってくれました。

妻の幼馴染に手を出すような夫とは離婚し、私はシングルで子どもを育ててきましたが、縁あって再婚することになりました。相手はとても優しくて、経済的にも余裕がある男性。子どもは大学に進学して家を出ていますが、私の再婚に賛成してくれました。

ちなみに、幼馴染はずっと独身で今も実家に暮らしているようです。もう44歳なのに、いまだに私の元夫のことが忘れられないんだとか。元夫は、不倫発覚後、幼馴染とはとっくに別れていましたけどね。あんな男に引っかかって不倫までして、本当にバカだなと思います……」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ いまだに不倫の恋を忘れられないなんて、人生を台無しにしていますよね。完全に自業自得ですし、幼馴染のご両親が不憫でなりません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。