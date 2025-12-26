【聖巡エクスタシー -××しないと出られない部屋で魔族をブッ倒します-】 12月26日

講談社は12月26日、木村早九氏のマンガ「聖巡エクスタシー -××しないと出られない部屋で魔族をブッ倒します-」の連載を開始し、ヤンマガWebに第1話「闇と光とエクスタシー」と第2話「NG行為」を無料公開した。

本作は、ヤンマガWebの12月新連載6本の大トリを飾る作品。股間に光の力を宿した勇者エクスが、謎の祠の力を使って都市に進攻してくる魔族と戦うドH冒険譚。

次回の更新は2026年1月2日の予定。

【あらすじ】

今、聖なる光が股間に宿りし勇者の、サイテーお下劣な伝説が幕を開ける──‼ 落ちこぼれ勇者エクスは聖なる光が顕現せず、皆から馬鹿にされていた。しかし、それもそのはず彼の聖なる光は”股間”に顕現していたのだ。こんなのでどうやって倒すんだよ。街が攻められても股間が光って何にもできない‼ そんな情けない悩みを抱く彼の前に謎の祠が現れ‥‥。笑ってヌける最高のドH冒険譚、開幕‼