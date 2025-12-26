・トヨコーが続急伸、関越道での試験施工実施で国土強靱化関連の成長株として関心向かう

・ＴＯＲＩＣＯが急反騰しストップ高、１億円弱分のイーサリアムの購入を発表

・ＣＩＪが続伸、日立「ＤＳＳ」と業務提携

・ゼンムテックは大幅続伸、パソコン向け情報漏えい対策ソリューションの大型案件受注

・ミタチ産業は急騰し上場来高値にツラ合わせ、１１月中間期営業益６６％増

・ｆｏｎｆｕｎが７連騰、１月２９日を基準日として１株から３株に株式分割へ

・ダイワ通信に大量の買い注文、スクイーズアウトで気配値のまま水準切り上げる

・トヨタは小じっかり、「２０２６年の世界生産１０００万台超」と伝わる

・クスリアオキに物色人気集中、記念配当や自社株買いなど好感

・エイベックスが続伸、今３月期最終利益大幅増額し前期比２．５倍化の見通し



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS