広島FW満田誠がレンタル先のG大阪へ完全移籍「ここで伝えきれないほどの思い出が沢山あります」
サンフレッチェ広島は26日、FW満田誠(26)が期限付き移籍中のガンバ大阪へ完全移籍することを発表した。
満田は広島ユースから流通経済大を経て2022年にトップチームに加入。主力として活躍を続けていた中、今年2月にG大阪への期限付き移籍が電撃発表されていた。今季はG大阪でリーグ戦35試合2得点だった。G大阪を通じて「ガンバ大阪のタイトル獲得に向けて全力を注ぎ、戦っていきます。昨シーズンより更にチームに貢献できるよう頑張ります。改めまして、よろしくお願いします」とコメントしている。
また、広島を通じて以下のように伝えている。
「このたび、ガンバ大阪に移籍することになりました。ここで伝えきれないほどの思い出が沢山あります。プロになって約3年間で様々な経験をし、成長することができました」
サンフレッチェ広島で11番を背負わせてもらえて嬉しかったです。チャントを聞くたびに毎試合心が熱くなっていました。ですが、中々その期待に応えるような活躍ができずに申し訳なく思います。選手はもちろんのこと監督、スタッフ、会社の方々、ファン・サポーターの方々にはとても温かく沢山支えられましたし、助けてもらいました。毎試合沢山のファン・サポーターの方々の熱い応援は凄く力になっていました」
「ユース時代にこのクラブでプレーすることを選んでから自分にとって特別なクラブになり、本当にサンフレッチェ広島が大好きです。このクラブで最高のチームメイトとサッカーができて幸せでした。
約3年間ありがとうございました」
