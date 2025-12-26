プロ1年目は天皇杯1試合出場…岡山MF家坂葉光がFC大阪へ期限付き移籍「全力で挑戦し続けます」
ファジアーノ岡山は26日、MF家坂葉光(23)が2026年6月30日までFC大阪へ期限付き移籍することを発表した。岡山と対戦する公式戦には出場できない。
家坂は中央大から今季岡山に加入し、プロ1年目は天皇杯1試合の出場だった。岡山を通じて「1 年間、温かいご声援をいただき、本当にありがとうございました。今シーズンは思い描いていたような結果を残すことができず、苦しい時間を過ごしましたが、その中でも最後まで練習に一切妥協しない、ファジアーノ岡山らしさを学ぶことができました。ここで培った経験を自信に変え、岡山でさらに成長した姿をお見せできるよう、全力で挑戦し続けます」とコメントしている。
また、FC大阪を通じて「チームの目標であるJ2昇格を必ず成し遂げるため、覚悟を持ってこのクラブに来ました。自分の持てる力をすべて出し切り、結果とプレーでチームに貢献します。熱い応援、よろしくお願いします」と伝えている。
