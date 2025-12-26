あすインカレ決勝戦う国士舘大DF岡英輝が讃岐内定「J2昇格に貢献できるように全身全霊で」
カマタマーレ讃岐は26日、国士舘大DF岡英輝(4年)の来季加入内定を発表した。
岡はサガン鳥栖U-18から国士舘大に進学し、27日には全日本大学サッカー選手権(インカレ)の決勝・筑波大戦を控えている。クラブは「万能型のCB」と紹介した。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●DF岡英輝
(おか・ひでき)
■生年月日
2003年5月26日(22歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
185cm/80kg
■経歴
大木FC-PLEASURE SC-鳥栖U-15-鳥栖U-18-国士舘大
■コメント
「この度、2026シーズンよりカマタマーレ讃岐に加入することになりました。 国士舘大学の岡英輝です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアをカマタマーレ讃岐という素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います」
「決して、順風満帆なサッカー人生ではなく、辛いことや苦しいことの方が多かったサッカー人生ですが、こうして夢を叶えることができたのは、どんな時でも1番に応援し支えてくれた家族、友人やチームメイト、指導者の皆様、関わっていただいた全ての方々のおかげです。この場をお借りして感謝申し上げます」
「お世話になった方々から受けた恩を少しでもお返ししていけるよう、感謝と謙虚な気持ちを忘れず、プロ選手としての自覚と責任を持って日々努力し、強い覚悟を持ってカマタマーレ讃岐のJ2昇格に貢献できるように全身全霊で頑張ります。ファン・サポーターの皆様、応援よろしくお願いいたします」
