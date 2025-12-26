嵐が5年ぶりに公式TikTokを更新し、変わらぬチームワークと遊び心あふれる動画が話題を呼んでいる。

【動画】嵐の組体操チャレンジ／たびたび元気な姿を見せている嵐

■息ぴったり！嵐の組体操チャレンジ

投稿されたのは、櫻井翔の「やってるぜ！」という一言をきっかけに、メンバーが入れ替わり立ち替わりで組体操の「扇」を完成させていく様子を収めた動画。体勢が崩れそうになりながらも、自然とフォローし合う姿からは、長年活動をともにしてきた5人ならではの信頼関係が感じられる。

最後は思わず崩れてしまう場面もあり、その一連の流れすらも微笑ましく、終始和やかな空気感が漂っている。

この日の嵐は、全員がブラックを基調とした動きやすそうなスタイルで登場。シャツやパンツなどシンプルなアイテムで統一されており、余計な装飾のないラフな装いが、動画のカジュアルな雰囲気とよくマッチしている。

2020年12月23日以来の更新に、SNSでは「変わらない空気感が嬉しい」「幸せ空間すぎる」「久々にかわいい大野くんが観られた」「リーダー体幹すごい」「お兄さん方、5年ぶりに何をしてるんですかw」「激アツ」「愛おしいしか感情が出てこない」といった声が相次いでおり、あらためて嵐の存在感を感じさせる投稿となっている。

■ファンクラブ動画ではたびたび元気な姿を見せている嵐