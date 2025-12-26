映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』のInstagramにて、BE:FIRST（ビーファースト）のJUNON（ジュノン）と俳優の綱啓永のオフショットが公開され、話題を集めている。

【写真】BE:FIRSTジュノン＆綱啓永のアイス休憩オフショット【写真・動画】映画『WIND BREAKER』オフショット＆クリスマスムービー

■BE:FIRSTジュノン＆綱啓永、映画『WIND BREAKER』撮影の合間のアイスタイム

映画で綱とジュノンは、同じ風鈴高校の1年生である蘇枋隼飛役と杉下京太郎役をそれぞれ演じており、本人たちも1998年生まれの同級生。写真は使い捨てカメラを使って綱が撮影したもので、映画撮影の合間の休憩時間を捉えている。

それぞれの役衣装に身を包み、ジュノンは黒髪ロングヘアで、綱の額には眼帯が覗く。ジュノンはチョコアイスの袋をカメラに向かって見せながらにっこり。綱は食べ切ったアイスの容器をくわえて、カメラを覗き込んだ。キャプションには「JUNONが持っているチョコのアイス、見たことなくて確か沖縄限定だったのかな？めっちゃ美味しかったです」という綱のコメントが添えられた。

SNSでは「2人の仲良しなところ見れて嬉しい」「仲良しでほっこり」「ジュノン、綱くんといるの居心地いいんだろうな」「2人の雰囲気好き」「JUNONくんの表情が女神様のよう」「ジュノン美人だわ」「同い年コンビ尊い」と反響を呼んでいる。

■映画『WIND BREAKER』オフショット＆クリスマスムービー公開

この他作品のInstagramでは、メインキャストたちの撮影現場の模様を捉えたオフショットを多数公開。クランクアップ時の記念写真や、東風商店街など様々なセットを背景にキャスト陣のリラックスした表情が収められている。

また綱とジュノンに加えて水上恒司、木戸大聖が、4人でクリスマスについて語るムービーも公開された。