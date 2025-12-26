Snow Manの阿部亮平が、自身のInstagramのストーリーズを更新。『ZIP！』（日本テレビ系）のスタジオで撮影したオフショットを公開し、2025年ラスト放送への感謝を伝えた。

関連：【画像＆動画】阿部亮平＆ジョニー・デップの貴重な2ショット（全3枚）

■阿部亮平「2025年ラスト！！ ありがとうございました！！」

「ZIP！ 2025年ラスト！！ ありがとうございました！！」とのメッセージとともに投稿された写真では、スタジオに設置された番組ロゴが表示されたモニターの前に立つ阿部の姿が写っている。

前髪を立ち上げ、すっきりとおでこを出したヘアスタイルに、黒のダブルスーツを着用。チェック柄のシャツとボルドーのネクタイを合わせた装いで、“ZIPポーズ”を決める立ち姿は、落ち着きと品のある佇まいを感じさせる。柔らかな表情からは、1年を走り抜けた充実感がのぞく。

この投稿に、SNSでは「2025年もお疲れさまでした」「今日のビジュめっちゃ好き」「爽やかお兄さん」「かっこいい」「最高」「あべちゃん脚長い」といった声のほか、年内最後のメッセージに感謝を伝えるファンの反応も広がっている。

番組とともに歩んだ2025年を締めくくる投稿となり、2026年のさらなる活躍にも期待が高まっている。

阿部亮平のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_ryohei.abe_official/

■番組公式SNSでは阿部亮平×ジョニー・デップの貴重な2ショットも

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/