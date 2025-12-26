西野カナが自身のInstagramを更新し、パジャマ姿のオフショットを投稿した。

【写真】オリジナルキャラクター“Kanacorn”がプリントされたパジャマ姿を披露した西野カナ

■西野カナがレアなパジャマ姿を公開

2025年12月17日・18日に神奈川・Kアリーナ横浜で『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”』を開催した西野。

本投稿は「Merry Christmas!!」というメッセージを綴り、パジャマ姿の写真を披露。クリスマスツリーが飾られた部屋で、金髪ポニーテールの西野がベッドの上に座っている姿だ。白いふわふわのスリッパを履いた足をふわりと浮かせ、軽く目を閉じている（1枚目）。まるで瞑想をしているようなリラックスした表情が印象的だ。続けて、ベッドに手を置き、柔らかな笑みを浮かべている姿（2枚目）、足元を静かに見つめる様子（3枚目）も。さらに、ジッとカメラを見つめる自撮りショット（4枚目）”Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”のロゴが刻まれたマグカップ（5枚目）も映し出された。

西野がパジャマ姿を披露することは、かなり貴重。彼女が着ているのは、自身のオリジナルグッズでファンにとってはお馴染みのキャラクター“Kanacorn”がプリントされている。ステージの華やかな衣装とはまた違った、自然体の彼女の姿がファンの間で大きな話題となった。

SNSには「クリスマスにパジャマ姿見れて眼福です」「カナやんまじ可愛い」「パジャマカナやんまっとったよ！」「パジャマ姿も金髪もめちゃくちゃ似合ってる」と喜ぶファンの声が集まっている。

