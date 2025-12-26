ETF売買動向＝26日前引け、高配当成長、ｉＦＴＰ年１が新高値 ETF売買動向＝26日前引け、高配当成長、ｉＦＴＰ年１が新高値

26日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比138.4％増の2015億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同152.7％増の1381億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 医薬品 <1621> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 （為替ヘッジあり） <2242> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパン <1653> 、ｉシェアーズ・コア ＭＳＣＩ 先進国株（除く日本）ＥＴＦ <1657> など43銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が4.24％高、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） <2630> が3.89％高、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 <2523> が3.80％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が3.43％高と大幅な上昇。



日経平均株価が509円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金928億100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金583億3700万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が167億4600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が77億300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が61億5600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が44億500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が37億1400万円の売買代金となった。



株探ニュース

