　26日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比138.4％増の2015億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同152.7％増の1381億円だった。

　個別ではＮＥＸＴ　医薬品 <1621> 、ＭＡＸＩＳ　ＮＹダウ上場投信　（為替ヘッジあり） <2242> 、グローバルＸ　ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＭＳＣＩジャパン <1653> 、ｉシェアーズ・コア　ＭＳＣＩ　先進国株（除く日本）ＥＴＦ <1657> など43銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　Ｓ＆Ｐ５００　インバース <2249> 、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ベア　ＥＴＮ <2037> 、ＮＥＸＴ　ＮＹ　ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸインバース <1457> など6銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　白金上場投資信託 <1674> が4.24％高、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） <2630> が3.89％高、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 <2523> が3.80％高、ＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が3.43％高と大幅な上昇。

　日経平均株価が509円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金928億100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金583億3700万円を大きく上回る活況となった。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が167億4600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が77億300万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が61億5600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が44億500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が37億1400万円の売買代金となった。

株探ニュース