26日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数257、値下がり銘柄数305と、値下がりが優勢だった。



個別ではＴＭＨ<280A>、パワーエックス<485A>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>がストップ高。トライアルホールディングス<141A>、ジェイグループホールディングス<3063>、ミーク<332A>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、リブ・コンサルティング<480A>など10銘柄は年初来高値を更新。ワンダープラネット<4199>、リンクバル<6046>、オンコリスバイオファーマ<4588>、デジタルグリッド<350A>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>は値上がり率上位に買われた。



一方、グランディーズ<3261>、ミラティブ<472A>、ＰＲＯＮＩ<479A>、ヌーラボ<5033>、マーソ<5619>など6銘柄が年初来安値を更新。スリー・ディー・マトリックス<7777>、フィードフォースグループ<7068>、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、リンカーズ<5131>、アクセルスペースホールディングス<402A>は値下がり率上位に売られた。



