　26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 92801　　 199.7　　　 44030
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 16746　　 142.9　　　　5721
３. <1540> 純金信託　　　　 12387　　 165.6　　　 21520
４. <1542> 純銀信託　　　　　8897　　 256.6　　　 35420
５. <1360> 日経ベア２　　　　7703　　 285.5　　　 140.4
６. <1321> 野村日経平均　　　6156　　 246.2　　　 52830
７. <1306> 野村東証指数　　　4747　　 488.2　　　3601.0
８. <1458> 楽天Ｗブル　　　　4405　　　 6.5　　　 52230
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　4069　　 351.6　　　 723.5
10. <1579> 日経ブル２　　　　3714　　　 4.5　　　 473.5
11. <1541> 純プラ信託　　　　3499　　　60.4　　　 11245
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　1845　　　19.5　　　196000
13. <1398> ＳＭＤリート　　　1642　　　73.2　　　2069.5
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　1557　　 151.1　　　　2606
15. <314A> ｉＳゴールド　　　1467　　 173.2　　　 333.5
16. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1412　　 315.3　　　 64750
17. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1141　　 101.6　　　　1092
18. <1655> ｉＳ米国株　　　　1139　　 121.2　　　 781.8
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　1096　　 391.5　　　 52630
20. <1328> 野村金連動　　　　1096　　 174.7　　　 16800
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1071　　 325.0　　　　 230
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 920　　 108.6　　　 67550
23. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 900　　 188.5　　　 10670
24. <1329> ｉＳ日経　　　　　 791　　 -44.3　　　　5294
25. <2559> ＭＸ全世界株　　　 785　　 103.9　　　 26420
26. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 763　　1238.6　　　　1225
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 705　　　96.4　　　 31110
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 664　　　20.3　　　2179.0
29. <1571> 日経インバ　　　　 642　　 505.7　　　　 412
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　 632　　 179.6　　　 52880
31. <1330> 上場日経平均　　　 627　　 -72.9　　　 52880
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　 596　　　60.2　　　 40500
33. <1489> 日経高配５０　　　 591　　　20.4　　　　2856
34. <1308> 上場東証指数　　　 513　　 -80.7　　　　3559
35. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 477　　　35.1　　　　2321
36. <1615> 野村東証銀行　　　 466　　 -12.2　　　 529.4
37. <2244> ＧＸＵテック　　　 466　　　22.3　　　　3192
38. <1358> 上場日経２倍　　　 459　　 190.5　　　 83380
39. <2038> 原油先Ｗブル　　　 405　　 240.3　　　　1420
40. <2516> 東証グロース　　　 382　　　74.4　　　 535.1
41. <1699> 野村原油　　　　　 359　　1460.9　　　 388.4
42. <1543> 純パラ信託　　　　 352　　　11.0　　　 81070
43. <435A> ｉＦ日本配当　　　 322　　 157.6　　　　2243
44. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 316　　　41.1　　　107900
45. <2631> ＭＸナスダク　　　 300　　 212.5　　　 28690
46. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 294　　 267.5　　　3640.0
47. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 294　　 149.2　　　 11830
48. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 292　　 363.5　　　　3010
49. <1674> ＷＴプラチナ　　　 292　　　-9.3　　　 33400
50. <1569> ＴＰＸベア　　　　 290　　 437.0　　　 917.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース