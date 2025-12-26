ETF売買代金ランキング＝26日前引け
26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 92801 199.7 44030
２. <1357> 日経Ｄインバ 16746 142.9 5721
３. <1540> 純金信託 12387 165.6 21520
４. <1542> 純銀信託 8897 256.6 35420
５. <1360> 日経ベア２ 7703 285.5 140.4
６. <1321> 野村日経平均 6156 246.2 52830
７. <1306> 野村東証指数 4747 488.2 3601.0
８. <1458> 楽天Ｗブル 4405 6.5 52230
９. <1568> ＴＰＸブル 4069 351.6 723.5
10. <1579> 日経ブル２ 3714 4.5 473.5
11. <1541> 純プラ信託 3499 60.4 11245
12. <2036> 金先物Ｗブル 1845 19.5 196000
13. <1398> ＳＭＤリート 1642 73.2 2069.5
14. <2644> ＧＸ半導日株 1557 151.1 2606
15. <314A> ｉＳゴールド 1467 173.2 333.5
16. <1326> ＳＰＤＲ 1412 315.3 64750
17. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1141 101.6 1092
18. <1655> ｉＳ米国株 1139 121.2 781.8
19. <1320> ｉＦ日経年１ 1096 391.5 52630
20. <1328> 野村金連動 1096 174.7 16800
21. <1459> 楽天Ｗベア 1071 325.0 230
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 920 108.6 67550
23. <1673> ＷＴ銀 900 188.5 10670
24. <1329> ｉＳ日経 791 -44.3 5294
25. <2559> ＭＸ全世界株 785 103.9 26420
26. <2865> ＧＸＮカバコ 763 1238.6 1225
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 705 96.4 31110
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 664 20.3 2179.0
29. <1571> 日経インバ 642 505.7 412
30. <1346> ＭＸ２２５ 632 179.6 52880
31. <1330> 上場日経平均 627 -72.9 52880
32. <1545> 野村ナスＨ無 596 60.2 40500
33. <1489> 日経高配５０ 591 20.4 2856
34. <1308> 上場東証指数 513 -80.7 3559
35. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 477 35.1 2321
36. <1615> 野村東証銀行 466 -12.2 529.4
37. <2244> ＧＸＵテック 466 22.3 3192
38. <1358> 上場日経２倍 459 190.5 83380
39. <2038> 原油先Ｗブル 405 240.3 1420
40. <2516> 東証グロース 382 74.4 535.1
41. <1699> 野村原油 359 1460.9 388.4
42. <1543> 純パラ信託 352 11.0 81070
43. <435A> ｉＦ日本配当 322 157.6 2243
44. <1557> ＳＰＤＲ５百 316 41.1 107900
45. <2631> ＭＸナスダク 300 212.5 28690
46. <1305> ｉＦＴＰ年１ 294 267.5 3640.0
47. <1547> 上場ＳＰ５百 294 149.2 11830
48. <1671> ＷＴＩ原油 292 363.5 3010
49. <1674> ＷＴプラチナ 292 -9.3 33400
50. <1569> ＴＰＸベア 290 437.0 917.3
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
