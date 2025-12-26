¡ÚMLB¡ÛWBCÊÆ¹ñÂåÉ½¥Ç¥íー¥µ´ÆÆÄ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂÇÅÝ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö»³ËÜÍ³¿¤¬¤â¤Ã¤È¤â¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤À¡¢ÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤¬¤Í¡×
ÍèÇ¯3·î¤Ë³«Ëë¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥Þー¥¯¡¦¥Ç¥íー¥µ´ÆÆÄ¤¬¡ÖÂÇÅÝ¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¡£Âè4²óÂç²ñ°ÊÍè¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¦ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢²áµîºÇ¶¯¤ÎÉÛ¿Ø¤òÂ·¤¨¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ÎÏ¢ÇÆÁË»ß¤ËÄ©¤à¡£
¢£ÅêÂÇ¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤¬½Ð¾ì¤òÀë¸À
Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆÊÆ¹ñÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥íー¥µ´ÆÆÄ¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢¡ØNetflix¡ÙYouTube¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅÐ¾ì¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2023Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÁ´»î¹ç¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»³ËÜ¤Ïº£Ç¯¤â¤Ã¤È¤â¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤À¡£ÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤¬¤Í¡£Èà¤Î¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤ÎÆ¯¤¤Ï¡Ä¡Ä¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢·è¾¡Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Ë¥«¥ë¡¦¥íー¥êーÊá¼ê¡¢¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥ー¥ó¥ºÅê¼ê¤ä¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯ー¥Ð¥ëÅê¼ê¤Ê¤É¡¢µå³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤¬½Ð¾ì¤òÀë¸À¡£¼ã¤¯Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤âÂ¿¤¯¡¢²áµîºÇ¶¯¤Î¹ë²ÚÉÛ¿Ø¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥íー¥µ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡ËÀÚâøÂöËá¤·¡¢ÃÄ·ë¤·¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï3－2¤ÇÉé¤±¤¿¤¬¡¢Ì¾¾ìÌÌ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¸å¤Ï¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡Ë¤È¸À¤¨¤ë¡£ºÆ¤Ó¤¢¤Î´¶Æ°¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤ò¹þ¤á¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿À¤µª¤Î·èÀï¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£