クリスマスの演説を行うウクライナのゼレンスキー大統領/Presidential Office of Ukraine/dpa/AP

（CNN）和平合意の条件を巡る交渉が続く中、ウクライナのゼレンスキー大統領は25日、米国のウィトコフ特使やトランプ大統領の娘婿クシュナー氏と「非常に良い」会談を行った。

ゼレンスキー氏は声明で「米国側の建設的な姿勢や集中的な取り組み、そしてウクライナ国民への温かい言葉とクリスマスのお祝いに感謝する」と表明した。

双方は進行中の和平交渉に関する「特定の具体的な詳細」を協議し、「いかにして和平を実現するか、いくつか新しいアイデア」が生まれたという。

ウクライナ側からはゼレンスキー氏のほか、ウメロウ国家安全保障防衛会議書記を含む複数の外交官が電話会談に参加した。

ゼレンスキー氏によると、ウメロウ氏は25日中にクシュナー、ウィトコフ両氏と追加協議を行う。

米国とウクライナの協議に先立ち、ロシア外務省のザハロワ報道官はモスクワで記者会見を行い、米国との交渉は「ゆっくりとだが着実に」進展しているとの認識を示した。

そのうえで、「紛争の激化と敵対行為の長期化」をめざす欧州連合（EU）の姿勢は変わらないままだと非難した。

トランプ政権の和平努力はここ数週間、徐々に進展を遂げている。

先週末には、ウメロウ氏率いるウクライナの代表団と、ロシア側のドミトリエフ特使がそれぞれ米国側と個別に会談。ウィトコフ氏は「建設的で実りある」内容だったと評した。

さらに22日、ゼレンスキー氏は20項目からなる和平計画の新たな詳細を発表し、「戦争終結の基盤となる文書であり、ウクライナと米国、欧州、ロシアの間の政治文書」だと形容していた。