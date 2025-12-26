TXQ FICTION第4弾「UFO山」全四話 無料配信開始。

テレ東で2025年12月22日から四夜連続放送し、大きな話題となった「UFO山」につきまして

TVerにて全話無料配信開始いたしました。

本作は「ミッシング・チャイルド・ビデオテープ」の近藤亮太が監督を務め、プロデューサーとして大森時生（テレビ東京）、「フェイクドキュメンタリーQ」の寺内康太郎、「ゾゾゾ」「フェイクドキュメンタリーQ」の皆口大地が参加しています。

近藤亮太監督は「『UFO山』はビリーバーたちの物語」

「彼らがなにを信じたのか そしてあなた自身がなにを信じるのか」と語った。

≪コメント全文≫

■近藤亮太

いわゆるオカルトや幽霊、UFOなどを信じる人のことを「ビリーバー」と呼ぶことがあります。「UFO山」はいわばビリーバーたちの物語です。

UFOとは未確認飛行物体を指します。未確認であり続けることがUFOのアイデンティティであり、空を飛ぶ未確認の何かを追うという意味では、ビリーバーたちはこの世に未確認の領域があることを認めている人々でもあります。

ぜひ「UFO山」において一人一人が「何を信じたのか」そしてあなた自身が「何を・なぜ信じるのか」を見つけてください。

きっと私たちはみんな何かのビリーバーなのです。

