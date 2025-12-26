HORIは、福袋2種類の予約受付を12月26日より2026年1月4日にかけて実施する。価格は「8888（パチパチ）セット」が8,888円で、「11111（イチイチ）セット」が11,111円。

今回販売される福袋はHORIの周辺機器を複数セットにした商品。内容物が公開されている福袋で、「8888（パチパチ）セット」は「カードケース24枚収納 クリアブルー for Nintendo Switch 2」、「USBカメラ パックンフラワー for Nintendo Switch 2」、「液晶保護フィルム 2枚入り for Nintendo Switch 2」、「ショルダーポーチ for Nintendo Switch 2」、「ホリッチクッションに加え3,000円分ホリストアクーポンが付属。

一方の「11111（イチイチ）セット」は「ファイティングコマンダー OCTA Pro for PlayStation5, Windows PC」、「DualSense ワイヤレスコントローラー専用 USB-AtoC 充電ケーブル for PlayStation5」、「ホリッチハンドタオル」と2,000円分のホリストアクーポンがセットになっている。

2026年1月9日以降に発送を予定しており、それぞれ100セット限定で、なくなり次第販売が終了となる。

