平子理沙、美人母とのクリスマス2ショット披露「最強の遺伝子」「雰囲気似てる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/26】モデルの平子理沙が12月25日、自身のInstagramを更新。母でモデルやファッション・ネイルデザイナー、実業家の平子禧代子さんとの2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
平子は「明日、恒例の兄のお家で、家族とクリスマスパーティーをしま〜す」と報告し、クリスマスツリーをバックにした母親との2ショットを披露。キャップを被ったラフな姿の平子と、金髪のボブスタイルでスラリとしたスタイルの母親が、仲良く笑顔を見せている。
またアメリカ・ロサンゼルスにバケーションホームを購入したことを明かしている平子は「今日のイブのLAは大雨なので、お家でゆっくり、ぬくぬく過ごしています」と、現在もLAにいるとも記している。
この投稿は「最強の遺伝子」「素敵なお母様」「お母さん美人すぎます」「雰囲気似てる」「仲良し母娘」「2人ともスタイル良くて憧れる」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆平子理沙、母娘2ショット披露
◆平子理沙の投稿に反響
