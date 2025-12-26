辻希美、お手製クリスマスパーティ料理披露に反響「一体何品あるの？」「豪華すぎる」
【モデルプレス＝2025/12/26】タレントの辻希美が12月25日、自身のオフィシャルブログを更新。家族のクリスマスパーティの様子を公開し、話題となっている。
【写真】5児のママタレ「一体何品あるの？」手料理ズラリ豪華Xmasパーティの様子
辻は「昨日は我が家は家族でXmasパーティでした」とつづり、クリスマスイヴに開いたパーティの様子を公開。「ババとたぁくんと協力しながら 沢山のご飯をつくりました」と続け、自身の母親と夫・杉浦太陽と共に作ったという豪華なパーティ料理の写真や、長女・希空（のあ）手作りのドームケーキの写真などを披露した。
なお、希空のケーキには「凄いよねぇ 美味しかったです」と嬉し泣きの絵文字をつけてコメントを添え、母らしい喜びを記している。
この投稿にファンからは「一体何品あるの？」「豪華すぎる」「ケーキ綺麗にできてる」「賑やかで楽しそうなパーティ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
