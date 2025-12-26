「日プ2」村松健太、モデル・山城奈々との結婚発表「12歳差婚です」密着2ショット披露
【モデルプレス＝2025/12/26】INIを輩出したオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」（以下、日プ2）に参加していた、格闘家でタレントの村松健太（25）が2025年12月25日、結婚を発表。自身のX（旧Twitter）を通じて報告した。
【写真】「日プ」参加者、妻の美人モデルと密着
村松は「私事ではございますが、この度、モデルの山城奈々さんと2024年12月25日に入籍いたしましたことをご報告させていただきます」とモデル・山城奈々との結婚を発表。「お互いの仕事や環境の都合もあり本日このタイミングでのご報告となりました」と発表した時期について説明し「この日を選んだ理由は、12月25日が亡き父・須藤信充の誕生日であり、父に見守られながら新しい人生を歩み出したい、そんな想いからです」と父でキックボクサーの須藤信充さんへの想いをつづった。
また、「『PRODUCE 101 JAPAN』をきっかけにタレント活動を始め、その後『BreakingDown』を経て、格闘技の世界へ転身してきました」と「日プ2」や「BreakingDown」への出演を回想。「昨年、キックボクシング五冠王だった父が他界し、25歳という節目で改めて人生と向き合う中で『共に人生を歩みたい』と心から思える存在と出会い、結婚を決意いたしました」とコメント。同日投稿されたポストでは「妻は37歳で私は25歳の12歳差婚です！」と年の差婚であることを明かした。さらに、「camera by ＠_k.yamamoto_山本幸司」と添え、山城と密着してポーズを決める姿などを公開している。
村松は、2000年4月25日生まれ。東京都出身。2021年に配信された「日プ2」に参加し、ユニークなキャラクターが話題に。同オーディションでは惜しくも脱落となったものの、その後、格闘家に転身。「BreakingDown」に出演するなど、再び注目を集めていた。山城は、埼玉県出身。A型。モデルとしてだけでなく、DJとしても活躍。特技はグラフィックデザインと多彩な面を持っている。（modelpress編集部）
◆村松健太、結婚を発表
◆結婚を発表・村松健太＆山城奈々って？
