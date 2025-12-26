タレントでモデル・紗栄子がクリスマスのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。

２６日までにインスタグラムで「いつもサンタさんやるばっかりだったけど、今年は私にもサンタさんが来てくれました」とコメントした。

ルームウェアを着たロン毛の男性をアップ。長身でワイルドな雰囲気だ。息子とみられる男子の姿にフォロワーは「ステキな息子さん」「息子さんがやっぱりそっくりです」「素敵でおしゃれ」などの声を寄せた。

紗栄子はダルビッシュ有（現大リーグ・パドレス所属）との間に０８年３月に長男、１０年２月に次男が誕生。１２年に離婚を発表した。現在は栃木県で牧場「ＮＡＳＵ ＦＡＲＭ ＶＩＬＬＡＧＥ」を経営する。

長男の道休蓮（どうきゅう・れん）は今年１月にモデルデビュー。紗栄子は今年１１月８日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）で「上は元旦那のコピペだから、上で本当バレるんですよ。下はどっちかと言うと私に似てるんで」と明かし、「子どもたちはイギリスの学校に通ってて」と留学中であると語っていた。