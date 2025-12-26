½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¿ÜºêÍ¥°á¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ª¥Ð¥¥Ð¥¶ÚÆù¤Î¸å¤í»Ñ¤¬ºÇ¶¯¡¡¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¯¤Æ¶¯¤¤ÇØÃæ¡×
Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Î¿ÜºêÍ¥°áÁª¼ê¡Ê26¡Ë¤¬2025Ç¯12·î24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¶ÚÆù¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¾Ð´é¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤â¡×
¿ÜºêÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖI'm so grateful for your support¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë»Ñ¤ä¥Ð¥¥Ð¥¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¸å¤í»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡Ö#TeamYui¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¾Ð´é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ò¸ø³«¡£¡£5ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ã»¤á¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢¶À¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÁÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶ÚÆùÈþ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÇØÃæ¡õÁÎË¹¶ÚÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¶¯¤«¤ï¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¯¤Æ¶¯¤¤ÇØÃæ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£