楽天は２６日、仙台市内の球団事務所で仕事納めを迎え、森井誠之球団社長（５１）が社員へあいさつした。今季は昨季（１６４万２３７１人）を上回る、１７０万７３４９人の観客動員数を記録。「ファンの皆さまの多大なご支援、日々の業務に献身的に取り組んでくれた職員全員の努力」と感謝を口にした。また球団創立２０年目で初めて、同一シーズンに東北６県で１軍公式戦を開催した。

チームは終盤までＣＳ圏内の３位争いを繰り広げたが、４年連続となる４位で終了。しかし村林一輝内野手（２８）が最多安打のタイトルを獲得し、ルーキーの宗山塁内野手（２２）がベストナインに選ばれるなど、来季以降につながる働きもあった。オフには日米通算１６５勝右腕の前田健太投手（３７）、ＦＡでＤｅＮＡから伊藤光捕手（３６）を獲得して着実に戦力を補強。「惜しくもＡクラス入りを逃しましたが、ベテランと若手、新たな戦力が融合し、さらなる高みを目指せるチームへと着実に成長していると確信しています」と、来季２年目の指揮を執る三木肇監督（４８）に期待し、「来シーズンこそはファンの皆さまに最高の喜びをお届けできるよう、チーム一丸となって日本一を目指しましょう」と言葉をつなげた。