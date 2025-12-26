¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1944¡ÖÂç¿Í¤Ç¤Á¤ç¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¡É¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î°ìËÜ¡É¡×
¡Ú¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È ¥¹¥È¥é¥È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¡Û¡ÊÆÁÅç¸©¾®¾¾Åç»Ô¡¡¥Þ¡¼Ë·¡¡42ºÐ¡Ë
¸µ¡¹¤ÏNAVIGATOR¤Î¥ª¡¼¥À¡¼ÉÊ¡£
¥é¡¼¥¸¥Ø¥Ã¥É¡¦¥Õ¥ì¥¤¥à¥á¥¤¥×¥ë¤Î¶ËÂÀ¥Í¥Ã¥¯¤¬Èþ¤·¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸±Ç¤¨¤â¤·¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤°ìÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÆ¤¤ä¤¹¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤¢¡Ä¤È¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ÎÆü¡¹¡£
ËÜÅö¤ÏÀÎ½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿J.W.Black¤Î¥¢¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥¹¥È¥é¥È¡Ê»áÀ½ºî¤ÎÀ¤³¦¤Ë2ËÜ¤·¤«¤Ê¤¤¥®¥¿¡¼¤ÎÆâ¤Î1ËÜ¡Ë¤ò¶â·ç¤Çµã¤¯µã¤¯ÇäµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Çã¤¤Ìá¤·¤¿¤¯¤Æ¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬·ë¶É¸«¤Ä¤«¤é¤º¡£
¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤·¤«¤Í¤¨¡ª¡ª¤È¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ï¹ØÆþÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥Ð¡¼¥º¥¢¥¤¥á¥¤¥×¥ë¤ÎÈþ¤·¤¤¥Í¥Ã¥¯¤òÍî»¥¡£¼è¤êÉÕ¤±¤Ï¥ê¥Ú¥¢¹©Ë¼¤Ø°ÍÍê¤·¡¢¥Ñ¡¼¥ÄÎà¤â¥´¡¼¥ë¥É¥Ñ¡¼¥Ä¤ËÅý°ì¡ª¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥Ú¥°¤ò¥¤¥ó¥ì¥¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¤ä¤Ä¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¥³¥¤¥Ä¡¦¡¦¡¦¡¦¡ª¡ªÈþ¤·¤¤¡¦¡¦¡¦¡¦¡£
J.W.Black¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤â¥µ¥¦¥ó¥É¤â±»Æó¤Ä¤ÎÁêËÀ¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¤¤Ä¤Ï°ìÀ¸¼êÊü¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª²¶¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æº£Ìë¤âÉ¨¤Ë¤Î¤»¡¢Èþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÊõÊª¤ò¶â·ç¤Ç¼êÊü¤·¡¢¸å¤Û¤É·ã¤·¤¯¸å²ù¡Ä¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï³§¤µ¤ó¤â¤ª»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡£¤´Â¿Ê¬¤ËÏ³¤ì¤º»ä¤â¸å²ù¤Î¥Ö¥Ä¤Ï»³Äø¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¸¶°ø¤Ï¶â·ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1961Ç¯À½¤Î¥¹¥È¥é¥È¤â1970Ç¯À½¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë#1987¤â1971Ç¯À½¥Õ¥é¥¤¥ó¥°V¤â¥¸¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¥¹¥È¥é¥È¤âÁ´¤Æ¤¬µ²±¤Î·çÊÒ¡£¤Ç¤â¤ÍÎäÀÅ¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤Ç¡û¡û¤òÇã¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¢¢¢¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤½¤³¤«¤é¢¤¢¤¤òÆÀ¤Æ¡Ä¤È¡¢Í·ÁÌµ·Á¤Î·Ð¸³¤Èºâ»º¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸å²ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ûµì¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈþ¤·¤¥³¥ó¥ÝST¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
¡ú³§¤µ¤ó¤Î³Ú´ï¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤´¼«Ëý¤Î³Ú´ï¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£BARKS³Ú´ï¿ÍÊÔ½¸Éô¤Þ¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÔ½¸Éô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÅê¹Æ¥¿¥¤¥È¥ë
¡¡¡ÊÎã¡ËÉ¬»à¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÈÇã¤Ã¤¿Æ´¤ì¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼
¡¡¡ÊÎã¡Ë³¨¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ê¥ó¥Ð
¡Ê2¡Ë³Ú´ïÌ¾¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥â¥Ç¥ëÌ¾¡Ë
¡¡¡ÊÎã¡Ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ó¡¼¥ó¡¡TB-1000
¡¡¡ÊÎã¡Ë¼«ºî¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¡¡¼êºî¤ê3¹æ
¡Ê3¡Ë¤ªÌ¾Á°¡¡½êºß¡¡Ç¯Îð
¡¡¡ÊÎã¡ËÎý½¬·ù¤¤¤µ¤ó¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡21ºÐ
¡¡¡ÊÎã¡Ë»³ÅÄÂÀÏº¤µ¤ó¡¡ËÌ¶èÀÖ±©»Ô¡¡XºÐ
¡Ê4¡ËÀâÌÀ¡¦¼«Ëý¥È¡¼¥¯
¡¡¢¨Ê¸¾ÏÎÌÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¿¤³¤À¤ï¤ê¡¿¼«Ëý¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢²¿¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê5¡Ë¼Ì¿¿
¡¡¢¨ºÇÂç5Ëç¤Þ¤Ç
¡ü±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7
¢¡¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û¤Þ¤È¤á¥Ú¡¼¥¸