今夜26日、仕事納めの後は関東から北海道でも強烈な寒さとなり、万全の防寒対策が必要です。北日本や日本海側では雪が続くため、大雪や暴風雪などによる交通への影響に警戒してください。明日27日朝は東京都心などで今季一番の冷え込みとなりそうです。

今夜26日 関東から北海道も強烈な寒さ

今日26日このあとも北海道や東北、北陸から山陰にかけては、雪が続き、積雪が多くなりそうです。九州の雪や雨はやむでしょう。関東から四国の平地は晴れる所が多いですが、山沿いでは雪となりそうです。





西日本ではすでに日中から真冬並みの寒さとなっていますが、午後は強い寒気が東日本や北日本の上空にも入りるため、夜は関東から北海道でも強烈な寒さとなるでしょう。午後6時には、札幌ではマイナス5℃を下回り、東京や大阪、名古屋でも5℃前後まで気温が下がるでしょう。北風が冷たく、氷点下の体感温度となる所も多くなりそうです。仕事納めの帰り道は厚手のコートに加え、マフラーや手袋などでしっかりとした防寒対策が必要です。また、今夜は遅い時間ほど気温が下がりますので、お帰りが遅い場合は寒さ対策をより万全になさってください。明日27日(土)は全国的に真冬並みの寒さが予想されます。朝の最低気温は、東京都心と大阪で1℃、名古屋で0℃と、氷が張るほどの寒さで、各地で今季一番の冷え込みとなりそうです。

北日本や日本海側 大雪や暴風雪に警戒

北日本や日本海側の地域では、午後も雪の量が多くなるでしょう。特に、北海道や東北、北陸で雪が強まりそうです。大雪や暴風雪、暴風により車の立往生などが発生する可能性があります。東北の太平洋沿岸も含め、明日27日(土)にかけて交通への影響に警戒してください。また、高波にも警戒が必要です。