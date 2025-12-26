ベルギー1部ヘンクが負傷離脱していた伊東純也の合流を発表

ベルギー1部のKRCヘンクは12月25日、負傷のため長期離脱していた日本代表MF伊東純也がチームのトレーニングに合流したと発表した。

ピッチへと帰ってきた姿に、ファンからは「待ってましたー！」「最高のクリスマスプレゼント」と反響が沸き起こっている。

伊東はこれまでチームの主力として攻撃を牽引してきたが、10月14日のブラジル戦（3-2）で負傷により戦線を離脱。リハビリ期間を経て、ついにチームへの合流を果たした。クラブ公式SNSでは、伊東が元気にピッチでトレーニングに励む様子が公開されている。

日本代表でも欠かせない存在であるだけに、実戦復帰に向けた大きな一歩は、クラブのみならず代表チームにとっても明るいニュースとなった。

SNS上では「頼りになり過ぎる選手が帰ってきた！」「嬉しい」「待ってましたー！」「キターー！」「頼むよー」「おかえり」「よかった」「嬉しいニュース」「トレーニングしてる姿みれてうれしい」「青10番最高です」「一番嬉しいクリスマスプレゼント」「最高のクリスマスプレゼントです」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）