かわいいワンポイント入り！セガプライズ ディズニー「ミニーマウス&デイジーダック シリコンプチポーチ」
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニーマウス&デイジーダック シリコンプチポーチ RIBBON! RIBBON!」を紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ミニーマウス&デイジーダック シリコンプチポーチ RIBBON! RIBBON!」
登場時期：2025年12月19日より順次
サイズ：全長約10×3×6cm
種類：全6種（ミニーマウス（ラインアート）、ミニーマウス（シルエット）、ミニーマウス（サイン）、デイジーダック（ラインアート）、デイジーダック（シルエット）、デイジーダック（サイン））
投入店舗：全国のゲームセンターなど
リボンを基調とした“RIBBON! RIBBON!”シリーズから、「ミニーマウス」と「デイジーダック」イメージのシリコンプチポーチが登場。
ガーリーなモチーフに、ブラックで表現したラインアートやシルエット、サインが映えるデザインです！
ミニーマウス（ラインアート）
濃いめのピンクを基調にしたシリコンプチポーチは「ミニーマウス」イメージのデザイン。
にっこり笑顔のラインアートが、ワンポイントアクセントであしらわれています☆
ミニーマウス（シルエット）
「ミニーマウス」のシルエットがあしらわれたシリコンプチポーチは、キュートなピンク。
かわいいデザインに、シンプルなシルエットがおしゃれな組み合わせです！
ミニーマウス（サイン）
真っ赤なシリコンプチポーチには「ミニーマウス」のサインをプラス。
まるで「ミニーマウス」が身につけているリボンのようなカラーリングです。
デイジーダック（ラインアート）
淡いパープルのリボン型ポーチに「デイジーダック」のお顔をあしらったデザイン。
大人っぽい雰囲気で、黒一色のラインアートがデザインを引き締めています☆
デイジーダック（シルエット）
ライトブルーのシリコンプチポーチは、シルエットがワンポイントアクセント。
「デイジーダック」の横顔が黒一色で表現されています！
デイジーダック（サイン）
濃いパープルカラーのポーチは「デイジーダック」のサイン入りデザイン。
シックな印象で、甘くなりすぎないシリコンプチポーチです☆
リボンを基調としたシリーズに「ミニーマウス」と「デイジーダック」をイメージしたシリコンプチポーチが仲間入り。
セガプライズの「ミニーマウス&デイジーダック シリコンプチポーチ RIBBON! RIBBON!」は、2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
