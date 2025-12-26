セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミニーマウス&デイジーダック シリコンプチポーチ RIBBON! RIBBON!」を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミニーマウス&デイジーダック シリコンプチポーチ RIBBON! RIBBON!」

登場時期：2025年12月19日より順次

サイズ：全長約10×3×6cm

種類：全6種（ミニーマウス（ラインアート）、ミニーマウス（シルエット）、ミニーマウス（サイン）、デイジーダック（ラインアート）、デイジーダック（シルエット）、デイジーダック（サイン））

投入店舗：全国のゲームセンターなど

リボンを基調とした“RIBBON! RIBBON!”シリーズから、「ミニーマウス」と「デイジーダック」イメージのシリコンプチポーチが登場。

ガーリーなモチーフに、ブラックで表現したラインアートやシルエット、サインが映えるデザインです！

ミニーマウス（ラインアート）

濃いめのピンクを基調にしたシリコンプチポーチは「ミニーマウス」イメージのデザイン。

にっこり笑顔のラインアートが、ワンポイントアクセントであしらわれています☆

ミニーマウス（シルエット）

「ミニーマウス」のシルエットがあしらわれたシリコンプチポーチは、キュートなピンク。

かわいいデザインに、シンプルなシルエットがおしゃれな組み合わせです！

ミニーマウス（サイン）

真っ赤なシリコンプチポーチには「ミニーマウス」のサインをプラス。

まるで「ミニーマウス」が身につけているリボンのようなカラーリングです。

デイジーダック（ラインアート）

淡いパープルのリボン型ポーチに「デイジーダック」のお顔をあしらったデザイン。

大人っぽい雰囲気で、黒一色のラインアートがデザインを引き締めています☆

デイジーダック（シルエット）

ライトブルーのシリコンプチポーチは、シルエットがワンポイントアクセント。

「デイジーダック」の横顔が黒一色で表現されています！

デイジーダック（サイン）

濃いパープルカラーのポーチは「デイジーダック」のサイン入りデザイン。

シックな印象で、甘くなりすぎないシリコンプチポーチです☆

リボンを基調としたシリーズに「ミニーマウス」と「デイジーダック」をイメージしたシリコンプチポーチが仲間入り。

セガプライズの「ミニーマウス&デイジーダック シリコンプチポーチ RIBBON! RIBBON!」は、2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

