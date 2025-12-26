セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじ」から「呪術廻戦 Fun！Fun！Fun！」が登場。

集まって遊ぶキャラクターたちによる、日常のひとコマをイメージした新規描き下ろしのグッズが当たるくじを楽しめます☆

セガ ラッキーくじ「呪術廻戦 Fun！Fun！Fun！」

発売日：2025年12月26日(金)より順次

価格：1回 700円（税込）

取扱店：ローソン、ミニストップ、その他ホビーショップ等

※店舗への問合せはお控えください

※店舗により、取り扱いのない場合があります

※店舗により、発売時間が異なります

※数量限定のため完売の可能性もあります

8等級に加え、くじの最後の1枚を引くと貰える“ラストラッキー賞”で構成された、ハズレ無しのくじを楽しめます☆

景品には、セガオリジナルとなる「呪術廻戦」の描き下ろしイラストを使用。

集まって遊んでいるキャラクターたちの日常を描いた、キャラクターグッズが景品として展開されます。

お部屋のインテリアにぴったりの大きなクッションをはじめ、アクリルスタンドや缶バッジ、ステッカーセットなど、ファン必見の豪華ラインナップ。

ラストラッキー賞は、描き下ろしイラストの世界観をそのまま飾れる、大きなアクリルジオラマが当たります！

A賞 ダイカットクッション 虎杖悠仁

A賞で当たるダイカットクッションは「虎杖悠仁」の描き下ろしデザイン。

ゲーム機のコントローラーを手に、楽しそうな表情が描かれています☆

B賞 ダイカットクッション 伏黒恵

B賞のダイカットクッションは「伏黒恵」のデザイン。

クールな表情で何かを見つめているようです！

C賞 ダイカットクッション 釘崎野薔薇

C賞は「釘崎野薔薇」のダイカットクッション。

おやつのポップコーンを片手に、エキサイトしている表情です☆

D賞 ダイカットクッション 七海建人

D賞は「七海建人」のダイカットクッション。

ドリンクと本を手にしつつ、みんなが遊ぶ様子を横目で眺めています。

E賞 ダイカットクッション 五条悟

E賞のダイカットクッションには「五条悟」が登場。

サングラスを外した姿やラフな服装にも注目です！

F賞 アクリルスタンド

種類：全5種 ※種類は選べません

F賞は描き下ろしイラストのアクリルスタンド。

全5種からどれか1つが当たり、並べるとジオラマのようにして楽しめます☆

G賞 缶バッジ

種類：全10種 ※種類は選べません

G賞はコレクタブルな缶バッジを用意。

集めて飾ったり、持ち物に取り付けたりして楽しめます！

H賞 ステッカーセット

種類：全5種 ※種類は選べません

H賞の賞品は、大きさの異なるステッカーセット。

アクセントにしたり、ノートや手帳のデコレーションに使ったりできるグッズです☆

ラストラッキー賞 アクリルジオラマ

最後のくじを引くともらえるラストラッキー賞は、アクリルジオラマをラインナップ。

集まってゲームを楽しむ様子を飾れるアクリルスタンドセットです！

ダブルラッキー賞「アクリルスタンド」

くじ券についているコードから応募できる、ダブルラッキー賞も注目。

抽選で20名に「F賞 アクリルスタンド」を全種セットが当たります☆

みんなで遊んでいる日常の一コマを描いた描き下ろしイラストのグッズが当たる、ハズレなしのくじ。

セガ ラッキーくじ「呪術廻戦 Fun！Fun！Fun！」は、2025年12月26日よりローソン・ミニストップ・その他ホビーショップなどで順次発売です！

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

