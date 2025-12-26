〈「被害者には9歳の女の子も」“処女とする”ため12人を殺害⋯「夫の黒い欲望」に妻はなぜ協力した？（フルニレ事件）〉から続く

残忍な欲望を満たすため、12人の若い女性を強姦・殺害したフランスの連続殺人犯、ミシェル・フルニレとその妻。しかし2人の犯行もついに終わりを迎える。警察に捕まったフランス史上最悪夫婦のその後とは⋯⋯。文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の2回目／続きを読む）

「私には恋人がいます」と返した女性を殺害

1988年7月8日にマリー・アンジェル・ドメス（同18歳）、同年8月3日にファビエンヌ・ルロワ（同20歳）が犠牲になった後、モニクがミシェルとの子供を出産。彼らは生まれたばかりの我が子までも犯行に利用する。1989年1月、当時21歳のジャンヌ・マリー・デラモーは夜行列車で、ポールとピエネットという偽名を使ったミシェルとモニクに出会った。2人は愛想が良く親切で、連絡先を交換し別れた。2ヶ月後の3月、彼女は夫婦から連絡を受ける。あなたのような良いお嬢さんに、ぜひ私たちの赤ちゃんの子守をしてほしいのだという。

ジャンヌは即答せず、同月18日に駅で夫婦と落ち合い、誘われるまま彼らの自宅へと向かう車に乗る。森に囲まれたソトゥ城に入り、彼女は不吉な予感を覚えた。それは間違っていなかった。いきなりミシェルが「君は処女か？」と聞いてきた。平静を装い「いえ、私には恋人がいます」と答えるジャンヌ。途端にミシェルは激昂、粘着テープで彼女の体を縛ったうえで凌辱し、事を終えると容赦なく絞殺した。

この後、夫婦は1989年12月20日にエリザベート・ブリシェ（同12歳）、1990年5月16日にジョアンナ・パリッシュ（同20歳）、同年11月21日にナターシャ・ダネ（同13歳）、1993年12月18日にリディ・ロジェ（同29歳）をソトゥ城で魔の手にかけ、遺体を自宅敷地内や近隣の森に遺棄する。

一方、警察はそれぞれの家族から失踪届を受けていたものの、彼女らに目立った共通点はなく、ましてや同一犯により殺害されているとは考えもしなかった。ちなみに、1989年12月に殺害されたエリザベートが誘拐されたのはベルギーで、行方不明者が他国にまたがっていることも捜査を撹乱させる要因となった。

13歳の少女を殺害

ただ、ミシェルとモニクは危険を察したのかその後、ソトゥ城を保持したままベルギーに転居し、7年間鳴りを潜めてから、2000年に犯行を再開。同年5月16日に高校から帰宅途中のセリーヌ・セゾン（同18歳）を誘拐、強姦・殺害した挙げ句、ベルギー国内の森に遺体を捨てる。

翌2001年5月5日にはフランスに戻り、地元の図書館で知り合ったタイ出身のマナンヤ・トゥンポン（同13歳）をソトゥ城に連れ込み強姦し絞殺。彼女の遺体は翌2002年3月に発見されたが、全身を野生動物に食いちぎられていたそうだ。そして2003年1月9日、最後の犠牲者となるエステル・ムーザンが殺される。死亡時、彼女はわずか9歳だった。

2003年6月26日、ベルギーの都市シネイでマリー・アサンション（同13歳）が登校中の路上で、車に乗る白髪でメガネをかけた男から声をかけられた。自分も学校に行く用事があるのだが、道がわからないので案内してほしいという。不審に思った彼女は学校の方向を指差し、その場を離れようとした。しかし、男はマリーの対応に機嫌を損ね、「人を疑うんじゃない！ 失礼だぞ！」と激昂。その厳格な物言いに圧倒された彼女はつい車に乗ってしまう。

殺人夫婦の最後

彼女の予感は当たり、男はいきなり目の色を変えマリーの体を掴もうとしてきた。必死の抵抗も虚しく、あっという間にロープで縛られ後部座席に放り投げられる。車が急発進し、彼女は恐怖で怯えるよりなかった。

ところが、拉致現場から10キロ離れた交差点で赤信号により車が停車。その瞬間、マリーは持てる力を出し切って後部座席のドアを蹴り上げ、わずかに開いたドアから転がるように路上に落ちた。

決死の脱出に成功した彼女は後続車に助けられ無事に保護される。さらに現場にいた人間が逃走した車のナンバーを覚えており、すぐさま警察に通報。身元を特定された男＝ミシェルと妻モニクが逮捕されることになる。

取り調べでミシェルは頑なに犯行を否定した。が、警察の厳しい追及に、1年後の2004年7月にモニクが全面自供。これを受け、ミシェルも8件の殺害を告白、それに従い3人の遺体が発見された。

