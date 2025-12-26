巨人は２６日、米大リーグ・レッドソックス傘下３ＡからＦＡのブライアン・マタ投手（２６）と選手契約を結ぶことで合意したと発表した。懸案となっていた先発陣の補強で、最速１６１キロを誇る剛球右腕が加入した。

マタはベネズエラ出身で１９０センチ、１０１キロを誇る大型右腕。１６年に１７歳でレッドソックスへ入団してプロデビューした。１０年目の今季は３Ａで４２試合に登板して３勝３敗２セーブ、防御率５・０８。最速１６１キロの直球を武器に６７回１／３で９３個の三振を奪った。

昨季までは主に先発を務め、今シーズン後に参加したベネズエラのウインターリーグでも９試合に登板（７試合先発）して４勝２敗、防御率１・５７の好成績。メジャー経験はないが、今後の伸びしろにも期待が懸かる。

マタは「私の才能を信じてくれた読売ジャイアンツに心から感謝しています。このような機会をいただき大きな喜びと興奮を感じ、長い歴史と世界的な知名度を誇る名門球団の一員になれることを光栄に思います」と感謝。「競争心が強く、常に全力を尽くし、献身的な選手として見ていただけると思います。ファンの皆さんにお会いできることを楽しみにしています。優勝を目指して頑張りましょう！」とメッセージを送った。