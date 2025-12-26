東京駅土産の新定番！　2025年に発売された「グランスタ東京」限定スイーツの人気8商品

東京駅の1階から地下1階に広がるエキナカ商業施設「グランスタ東京」。スイーツから弁当、惣菜、雑貨に至るまで幅広く東京土産が揃い、電車に乗る前や乗り換えの合間に、時間を有効に使って買い物ができるのが嬉しい。この年末年始、帰省先や取引先へ、挨拶の手土産を選ぶなら“東京駅限定”の商品を選びたいところ。

脱マンネリ！ 2025年、旬の東京駅土産を選ぼう

「グランスタ東京」が、2025年に新発売したスイーツの中で、「グランスタ東京」のみで販売され、手土産の新定番として人気となっている8商品を公開した。東京駅らしいパッケージや、人気ショップの新作がラインナップ。「東京駅で選ぶ手土産が最近マンネリになってきたな……」と悩んでいるなら、役に立つこと間違いなし！

※すべて価格は税込み、スイーツの紹介文はニュースリリースより

CREAMY BAKED CHEESECAKE（4個入り）※グランスタ東京店限定パッケージ 1782円/Mr. CHEESECAKE（改札内B1 銀の鈴エリア）

しっとりとした新食感のチーズケーキは、バター、アーモンドパウダー、ハチミツを組み合わせた生地に、クリームチーズのフィリングを絞り、さらにパルミジャーノ・レッジャーノを練り込んで仕上げている。生地の上にもチーズを振りかけ、口に運ぶ瞬間から香ばしさと旨味をより感じられる、ワンランク上の味わいに。東京駅丸の内駅舎をイメージしたパッケージは、グランスタ東京店限定。

チャンククッキー（プレーン） 1枚 480円/Brick bake bakers by Patisserie ease（改札内B1 銀の鈴エリア）

全粒粉を使用した味わい深い生地に、ほどよい甘さのチョコレートとたっぷりのアーモンドとカシューナッツを贅沢に混ぜ込んだ。しっかり満足できるサイズ感で、外はザクッと、中はしっとりとした、アメリカンスタイルのクッキー。

キャラメルバターサンドイッチ 4個入 1580円/(NO) RAISIN SANDWICH（改札内1F 吹き抜けエリア）

(NO) RAISIN SANDWICHは、フードエッセイスト/フードディレクターの平野紗季子さんがプロデュースする人気ショップ。代表商品のバターサンドに、「キャラメルくま」がむぎゅっと合流。上質な素材と豊かな風味を感じる、一つひとつ丁寧な手仕事を重ねた味わいは、常温で持ち歩きOK。

マカロンボックス“Suicaのペンギン” 1箱 4914円〜/ラデュレ（改札内1F 吹き抜けエリア）

マカロン発祥のメゾン、ラデュレ。その象徴ともいえるマカロンタワーを手にするSuicaのペンギンが描かれた、キュートなマカロンボックス。定番の8種類（ショコラ、ヴァニーユ、ピスタッシュ、シトロン、塩キャラメル、ローズ、テ・マリー・アントワネット、フランボワーズ）と、季節限定フレーバー4種類から、好きなフレーバーのマカロンを8個選んで詰め合わせることができる。東京土産にはもちろん、自分へのご褒美やギフトにも人気の商品。

甘すぎない、塩味の効いたクッキーや、和食の名店監修のおさつチップスも

サンドクッキー〔マスカルポーネ&ヘーゼルナッツ〕 9個入 1296円/THE DROS（改札内B1F 銀の鈴エリア）

『THE DROS』はチーズと木の実を愉しむブランド。ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄県宮古島産の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコをサンド。塩味がやさしく引き立てる甘さとの繊細なバランスは、ついもう1枚と手を伸ばしたくなる味わい。冷蔵庫などで冷やすと、パリッとした食感も楽しめる。

マドレーヌ レモンとオレンジ 6個入 1850円/COCORIS（改札内1F 中央通路エリア）

アーモンドの風味豊かな生地にレモンとオレンジのピールを混ぜ込み、ふっくらと焼き上げたマドレーヌ。レモン風味のグラサージュをまとわせ、“シャリッ、ふわっ”とした食感に仕上げた。ひと口ごとに、レモンとオレンジの爽やかな風味が広がる。

チーズケーキナウ ショコラアソート 10個入（カマンベール&エダム・ショコラ 各5個） 2484円/Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station!（改札内1F 中央通路エリア）

東京駅限定「ショコラ」は、ガーナ産ダークチョコレートとカマンベールチーズ、チェダーチーズを合わせたしっとり生地に、ゴーダチーズとチェダーチーズの2種類をブレンドしたチョコレートを流し込んだ。「カマンベール&エダム」は、カマンベールチーズとエダムチーズを練り込んだしっとりケイク生地に、ほんのりレモンの風味をきかせている。

Calbee+×東京ばな奈 炙りおさつチップス 熟成芋の発酵バター味 4袋入 1047円/じゃがボルダ（1F改札内 吹き抜けエリア）

蔵で熟成し甘みが増したさつまいも「紅天使」を使用。厚切りにカットし、最後に炙るひと手間を加え、味に深みをプラス。和食の名店『広尾 小野木』が監修した繊細な味付けは、噛めば噛むほど濃厚なコクが口いっぱいに広がる。

また、「グランスタ」で購入できるスイーツや弁当を紹介しているカタログサイト「東京駅の本定番」があり、賞味・消費期限や持ち運び温度帯、個包装などの条件別で土産探しができる。東京駅に着く前に見当をつけておきたいなら、のぞいてみるのがおすすめ。

