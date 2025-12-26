広島では「伝えきれないほどの思い出が沢山あります」。大好きなクラブに別れ。満田誠がガンバに完全移籍
サンフレッチェ広島は12月26日、満田誠がガンバ大阪に完全移籍することを発表した。
広島ユース育ちの26歳。流通経済大を卒業後の2022年に広島に“帰還”し、翌年から11番を背負う。チームの貴重な戦力として活躍し、25年シーズンは２月にG大阪に期限付き移籍していた。
広島の公式サイトで、満田は以下のようにコメントした。
「このたび、ガンバ大阪に移籍することになりました。ここで伝えきれないほどの思い出が沢山あります。プロになって約３年間で様々な経験をし、成長することができました。
サンフレッチェ広島で11番を背負わせてもらえて嬉しかったです。チャントを聞くたびに毎試合心が熱くなっていました。ですが、中々その期待に応えるような活躍ができずに申し訳なく思います。
選手はもちろんのこと監督、スタッフ、会社の方々、ファン・サポーターの方々にはとても温かく沢山支えられましたし、助けてもらいました。毎試合沢山のファン・サポーターの方々の熱い応援は凄く力になっていました」
レンタルから完全移籍に。広島を去る26歳FWは「ユース時代にこのクラブでプレーすることを選んでから自分にとって特別なクラブになり、本当にサンフレッチェ広島が大好きです」と伝え、「このクラブで最高のチームメイトとサッカーができて幸せでした。約３年間ありがとうございました」と感謝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
