インシーニェがセリエA復帰か…ラツィオでサッリ監督とタッグ再結成？ 期間は6カ月＋1年の延長OPとも
ラツィオが、今年7月にメジャーリーグ・サッカー（MLS）のトロントを退団した元イタリア代表FWロレンツォ・インシーニェの獲得を検討しているようだ。25日、イタリアメディア『TUTTO mercato WEB』が伝えている。
現在34歳のインシーニェは15歳でナポリの下部組織に入団し、2010年1月に18歳でトップチームデビューを飾ると、その後はローン移籍を経験しながらも、ナポリで公式戦通算416試合に出場し、114ゴール91アシストを記録した。そして2022年7月、ナポリからトロントFCに移籍。新天地では公式戦通算76試合に出場し、19ゴール16アシストを記録したものの、2025年7月に退団し、現在はフリーの身となっている。
報道によると、ラツィオは今季限りの6カ月契約に加えて1年間延長オプション付きという条件でインシーニェ獲得に動くとのこと。ナポリ時代には2015−16シーズンから2017−18シーズンまでマウリツィオ・サッリ監督のもとでプレーした同選手が、ラツィオで再びタッグを組むことになりそうだ。
