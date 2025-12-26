「日韓W杯の時のような喜びを――」伊東の同僚＆古橋の元ライバル、24歳韓国FWの夢。韓国の強みは？「堅守を貫き、奇跡的な結果を生む」
以前にセルティックで古橋亨梧とポジションを争い、現在はヘンクで伊東純也と共闘する韓国代表FWオ・ヒョンギュが、国際サッカー連盟（FIFA）のインタビューに対応。北中米ワールドカップ（W杯）への思いなどを語った。
今月に行なわれた北中米W杯の組分け抽選会の結果、韓国は開催国のメキシコ、南アフリカ、欧州予選プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者と同じA組に入った。会場は３試合ともメキシコだ。
「最も気になっていたのはどこで試合をするかだった。選手としては、一貫して同じ場所でプレーできるのは有利だ。そう考えると、前向きな気持ちになる」
24歳のストライカーは組分けの感想をポジティブにそう伝える一方で、地の利のあるメキシコを警戒。今年９月にアメリカのナッシュビルで行なわれ、自身が得点したメキシコとの親善試合（２−２）を振り返り、次のように語った。
「大会がメキシコで開催される以上、メキシコには当然ホームアドバンテージがある。だからメキシコ戦は雰囲気を含め、様々な面で厳しい試合になるだろうね。ナッシュビルで試合をした時は、スタジアムに信じられないほど多くのメキシコサポーターが詰めかけていた。彼らが作り出す雰囲気を肌で感じたよ。
クラブでも代表でも、アウェーゲームには独特の楽しみがある。敵地で得点すると、スタジアムが突然静まり返るんだ。ストライカーにとって、そうした瞬間はさらなるモチベーションとなり、最高の感覚だ。親善試合で既にメキシコから得点を挙げているので、その感覚を再び味わえることを楽しみにしている」
韓国の強みは何か。オ・ヒョンギュは堅守を挙げた。
「過去のワールドカップやそれ以前の大会を振り返ると、韓国には常に明確な強みがある。我々は堅守を貫き、終盤に奇跡的な結果を生み出すケースが多かった。この粘り強さが核となる強みの１つだ。まずは堅固な守備基盤を示すことに集中し、攻撃的に転じるタイミングを慎重に考えることで、韓国は良い結果を残せるはずだ。そうなれば、国民に新たな喜びを与え、再び祭典を創出できるだろう」
子どもの頃に見たW杯で、最も記憶に残っている大会は2002年の日韓W杯だという。
「テレビで生中継を観た明確な記憶はないけど、家に2002年大会のゴール集DVDがあって、それを何度も観たよ。ゴールがどんな形で、どんな瞬間に生まれたかは今でも鮮明に覚えている。繰り返し観たあの映像は僕にとって特別なものだ。日韓大会は、困難な時期を乗り越えた国民全体が共に大きな喜びを分かち合った瞬間を生み出した。その喜びを再び創り出し、ストライカーとして人々に届けることが僕の夢だ」
夢の大舞台まであと半年を切った。ヘンクで伊東が10番を背負うなか、９番を担い、今季のベルギーリーグで６得点を挙げているオ・ヒョンギュは、気合に満ち溢れている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
今月に行なわれた北中米W杯の組分け抽選会の結果、韓国は開催国のメキシコ、南アフリカ、欧州予選プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者と同じA組に入った。会場は３試合ともメキシコだ。
24歳のストライカーは組分けの感想をポジティブにそう伝える一方で、地の利のあるメキシコを警戒。今年９月にアメリカのナッシュビルで行なわれ、自身が得点したメキシコとの親善試合（２−２）を振り返り、次のように語った。
「大会がメキシコで開催される以上、メキシコには当然ホームアドバンテージがある。だからメキシコ戦は雰囲気を含め、様々な面で厳しい試合になるだろうね。ナッシュビルで試合をした時は、スタジアムに信じられないほど多くのメキシコサポーターが詰めかけていた。彼らが作り出す雰囲気を肌で感じたよ。
クラブでも代表でも、アウェーゲームには独特の楽しみがある。敵地で得点すると、スタジアムが突然静まり返るんだ。ストライカーにとって、そうした瞬間はさらなるモチベーションとなり、最高の感覚だ。親善試合で既にメキシコから得点を挙げているので、その感覚を再び味わえることを楽しみにしている」
韓国の強みは何か。オ・ヒョンギュは堅守を挙げた。
「過去のワールドカップやそれ以前の大会を振り返ると、韓国には常に明確な強みがある。我々は堅守を貫き、終盤に奇跡的な結果を生み出すケースが多かった。この粘り強さが核となる強みの１つだ。まずは堅固な守備基盤を示すことに集中し、攻撃的に転じるタイミングを慎重に考えることで、韓国は良い結果を残せるはずだ。そうなれば、国民に新たな喜びを与え、再び祭典を創出できるだろう」
子どもの頃に見たW杯で、最も記憶に残っている大会は2002年の日韓W杯だという。
「テレビで生中継を観た明確な記憶はないけど、家に2002年大会のゴール集DVDがあって、それを何度も観たよ。ゴールがどんな形で、どんな瞬間に生まれたかは今でも鮮明に覚えている。繰り返し観たあの映像は僕にとって特別なものだ。日韓大会は、困難な時期を乗り越えた国民全体が共に大きな喜びを分かち合った瞬間を生み出した。その喜びを再び創り出し、ストライカーとして人々に届けることが僕の夢だ」
夢の大舞台まであと半年を切った。ヘンクで伊東が10番を背負うなか、９番を担い、今季のベルギーリーグで６得点を挙げているオ・ヒョンギュは、気合に満ち溢れている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】