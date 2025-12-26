「セレブですなぁ」美人モデル、豪華過ぎる自宅クリスマスショット公開「すげぇ…」「ご主人、嬉しそう」
モデルの滝沢眞規子さんは12月24日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】滝沢家の豪華過ぎるクリスマスの様子
後半では完成した料理を、クリスマスカラーのテーブルウエアやキャンドル、ケーキなどと共に並べ、豪華なクリスマスディナーが仕上がりました。家族で乾杯し、料理を楽しむ様子や最後にオーブンをきれいに掃除する滝沢さんの姿も披露しています。サンタクロースの服を着た愛犬の姿もあり、温かくにぎやかで最高のクリスマスを過ごしたようです。
ファンからは、「料理が本格的過ぎて、よだれが溢れるーーw」「セレブですなぁ」「ご主人、嬉しそうですね」「最高のクリスマスですね」「テーブルコーデも可愛すぎます」「オーブンの中まで、新品のように綺麗で驚いてしまいました、、」「すげぇ…たきまきの娘にしてください」と、絶賛の声が集まりました。
「最高のクリスマス」滝沢さんは「Merry Chrisjmas」とつづり、1本の動画を投稿。前半はクリスマスディナーの準備を楽しむ様子です。生春巻きの食材を切って巻いたり、ラザニアのミートソースを作り、パスタシートと重ねてオーブンで焼いたり、手作り料理が次々と完成していきます。
