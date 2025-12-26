モデルの滝沢眞規子さんは12月24日、自身のInstagramを更新。豪華なクリスマスの様子を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：滝沢眞規子さん公式Instagramより）

写真拡大

モデルの滝沢眞規子さんは12月24日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。

【写真】滝沢家の豪華過ぎるクリスマスの様子

「最高のクリスマス」

滝沢さんは「Merry Chrisjmas」とつづり、1本の動画を投稿。前半はクリスマスディナーの準備を楽しむ様子です。生春巻きの食材を切って巻いたり、ラザニアのミートソースを作り、パスタシートと重ねてオーブンで焼いたり、手作り料理が次々と完成していきます。

後半では完成した料理を、クリスマスカラーのテーブルウエアやキャンドル、ケーキなどと共に並べ、豪華なクリスマスディナーが仕上がりました。家族で乾杯し、料理を楽しむ様子や最後にオーブンをきれいに掃除する滝沢さんの姿も披露しています。サンタクロースの服を着た愛犬の姿もあり、温かくにぎやかで最高のクリスマスを過ごしたようです。

ファンからは、「料理が本格的過ぎて、よだれが溢れるーーw」「セレブですなぁ」「ご主人、嬉しそうですね」「最高のクリスマスですね」「テーブルコーデも可愛すぎます」「オーブンの中まで、新品のように綺麗で驚いてしまいました、、」「すげぇ…たきまきの娘にしてください」と、絶賛の声が集まりました。

息子が運転する姿も

同日の別投稿で「昨日免許を取ったばかりの息子の運転で命がけでクリスマスケーキを取りに行きます。アーメン。ハッピーホリデー」と、ハンドルを握る息子の手元の写真を公開していた滝沢さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)