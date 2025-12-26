クリスマスに行きたい「栃木県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「那須高原スカイライン」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、ドライブスポットに関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたい「栃木県の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。
【13位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「那須高原は、多様な観光施設と広大な高原の景色が魅力で、クリスマスシーズンでもレジャー要素が豊富に揃っています。那須どうぶつ王国や那須りんどう湖LAKE VIEWなど、子どもや若者が楽しめる施設が集中しています。クリスマスシーズンには、これらの施設で特別なイベントや装飾が期待でき、華やかなムードを楽しめます。那須ガーデンアウトレットなどもあり、ドライブの途中でショッピングやグルメを楽しむことも可能です」（60代男性／青森県）、「那須の方はリゾート施設も多いですし、観光スポットも多くあるのでドライブで絶景を見たあとに過ごす施設がたくさんあっていいなと思いました」（20代男性／東京都）、「絶景の雪景色を堪能したあとに那須湯本温泉を訪ねて、星を眺ながら静かなクリスマスを過ごせそう」（50代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「クリスマス時期は日光の山々が雪化粧し、連続カーブを登るたびに景色がドラマチックに変わるから」（40代男性／大阪府）、「雄大な山々の景色と、歴史ある日光東照宮周辺の神秘的な雰囲気を楽しめる。冬の澄んだ空気で、美しい自然を満喫できるため」（30代男性／滋賀県）、「急カーブの連続と展望台からの眺めが迫力満点で、冬の夜景が幻想的だから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：那須高原スカイライン／46票那須岳の山麓を走る道路で、雄大な那須高原の景色を楽しめるルートです。那須連山を間近に感じることができ、特に冬は雪景色や澄んだ空気の中での景色が魅力。周辺には温泉地やレジャー施設が点在しており、ドライブの途中で立ち寄る楽しみがあります。標高が高く、冬は寒さが厳しいですが、その分、空気の透明度が高く、遠くの山々まで見渡せます。
1位：いろは坂（第二いろは坂・明智平展望台方面）／85票日光市街と中禅寺湖・奥日光を結ぶ急勾配のカーブが連続する坂道です。登り専用の「第二いろは坂」からの眺めは素晴らしく、特に「明智平展望台」からの眺望は、日光の山々、華厳の滝、中禅寺湖を一望できる絶景として知られています。冬は雪や凍結に注意が必要ですが、雪化粧をした山々と、眼下に広がる壮大な景色は荘厳で、クリスマスドライブの目的地として人気を集めています。
