【2025年版】富山県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキング！ 2位「南砺市」、では1位は？
富山県に住む20歳以上の男女を対象に「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思うか？」という設問で評価し、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜富山県版＞」を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計（一部2020年の回答も含む）しています。
本記事では、富山県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは「医療や福祉の充実、教養を高める講座やイベントもあり、楽しみが持てる住環境」「自然豊かな街で今のところ災害などがない」「理想の家を建てて快適に過ごせている」「自然が豊かで自給自足の暮らしができる」といった声が寄せられ、安心感ある暮らしと自然環境の充実が住み続けたい気持ちにつながっている様子がうかがえます。
居住者からは「決して便利ではないが、自然に恵まれており、綺麗な水と空気に囲まれた環境で、住環境としては優れていると感じているから」「生まれた場所であり、住んでみると改めて愛着を感じ始めた」「静かで人が多すぎず、どこに行ってもそんなに混んでいない」「自然に囲まれ水も綺麗で居心地が良い」といった声が寄せられ、自然環境と日常の穏やかさが住み続けたい気持ちにつながっている様子がうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：南砺市／評点60.6／偏差値61.7富山県南西部に位置する南砺市は、豊かな自然と歴史文化が息づくまちです。北陸新幹線や道路交通の整備により他地域とのアクセスも良く、伝統的な合掌造り集落など世界遺産級の観光資源も魅力。移住支援制度が整っており、シニアから子育て世代まで幅広い世代が安心して暮らせる環境が評価されています。また、地域内の祭りや講座など交流機会が多く、生活の楽しみが見つかるまちとして人気です。
1位：中新川郡立山町／評点60.7／偏差値61.9富山県中央部に位置する中新川郡立山町は、雄大な立山連峰を背景に自然と日常が調和するまちとして評価されています。黒部ダムや雪の大谷など国内有数の観光地を擁し、四季の変化を身近に感じられる景観が暮らしの魅力。町内には防災児童館「アカリエ」など子育て支援施設が整備され、子育て世代にも優しい環境が整っています。
