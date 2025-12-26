レアな姉妹2ショットが“大反響”　女子バレー佐藤淑乃・彩乃がクリスマスディズニーを満喫　魅了されるファン続々

佐藤淑乃がインスタに投稿した姉妹2ショットが大反響を呼んだ(C)産経新聞社

バレーボールの女子日本代表でSVリーグのNEC川崎に所属する佐藤淑乃が12月25日、インスタグラムを更新し、同じくSVリーグ刈谷でプレーする姉・彩乃との2ショット写真などを投稿。大きな反響を呼んでいる。

【写真】クリスマスディズニーを満喫！レアな佐藤姉妹の2ショット 実際の投稿

東京ディズニーリゾートでの姉妹2ショットなどを投稿した淑乃は「少し前にクリスマスディズニーへ行きました」と、2人で笑顔で楽しむ様子などを公開した。

この投稿には半日ほどで1.8万件の「いいね」がつけられ、ファンから大反響を呼んだ。姉の彩乃もインスタで同じ写真をアップしており、普段はなかなか見られない佐藤姉妹のプライベートな姿にファンは魅了されたようだ。

11月22、23日には川崎と刈谷が対戦し、姉妹対決が実現。その際に淑乃は「個人的にはSVリーグで姉妹で戦えていることにとても感謝しています。今までの環境にも今の環境にも。皆さんの支えがあってこそだと心から感じています」と投稿し、感謝の思いを綴っていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]