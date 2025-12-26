元オセロ・松嶋尚美、イケメン息子＆娘の姿を公開「2人ともこんなに大きくなって」「素敵な兄妹ですね」
元お笑いコンビ・オセロで現在はタレントとして活動する松嶋尚美さんは12月25日、自身のInstagramを更新。子どもたちの姿を公開しました。
【写真】松嶋尚美の子どもたち
ファンからは、「2人ともこんなに大きくなって」「ジュマルくんかっこいい」「家族で素敵なクリスマスを過ごしてください」「素敵な兄妹ですね」「ララちゃん、ジュマくん背伸びたね」「メリクリ」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
「ララちゃん、ジュマくん背伸びたね」松嶋さんは、息子と娘のショットを1枚投稿。カラフルにライトアップされたツリーを背景にしたきょうだいのクリスマスショットです。息子は顔出ししており、目鼻立ちの整ったイケメンぶりが際立っています。娘は「Rara」の文字で顔を隠していますが、ショートパンツ姿からは松嶋さん譲りのすらりとしたスタイルが伝わってきます。
「パパさんおめでとう」24日には「今日はTOCCOの誕生日」と、夫で音楽家・文筆家のTOCCOさんのために娘が作ったいなりすしの写真を公開していた松嶋さん。コメントでは「最高のご馳走ですね」「パパさんおめでとう」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
