全日空商事は、カシオ計算機が展開するG−SHOCKとANAのコラボレーションウォッチ「G−SHOCK for ANA オリジナルモデル」を発売する。

12月25日からANA公式ECサイト「ANAショッピング A−style（以下、A−style（エ−スタイル））」および「ANAショッピング A−style ANA Mall店（以下、ANA Mall（エイエヌエー モール）店）」、12月26日から国内線機内／ラウンジ内のANAWi−Fi Serviceからアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE＠SKY（以下、＠SKY（アットスカイ））」で販売を開始した。



「G−SHOCK for ANA オリジナルモデル」

飽くなき強さを求めて進化を続けるタフネスウォッチG−SHOCKとANAのコラボレーションモデルが数量限定で登場。G−SHOCKを代表する「DW−5600」をベースに、オリジナル仕様として随所にANAらしさを組み込んだデザインが映える特別な1本となっている。落ち着いたマットな質感のホワイトカラーに、ブルーのANAロゴやANAが就航する国内・国際空港の3レターコード（レターコードとは、IATA（国際航空運送協会）が定める空港（都市）を表す任意のアルファベット3文字からなる空港コードのこと）を配置。3レターコードは飛行機が滑走路を進む様子をイメージしてデザインした。さらにLEDバックライトボタンを押すと飛行機の機影が浮かび上がったり、裏ぶたにANAロゴを刻印するなど、ANA・航空ファンの人にも楽しんでもらえるよう工夫を凝らした。





様々なスタイルにフィットし、年齢・性別問わず使えるスタイリッシュなデザインでありながら、衝撃に強く、ストップウォッチやタイマー機能を搭載し、時計としての機能性も兼ね備えている。ギフトにもぴったりの、ANAらしい配色、3レターコードが散りばめられたオリジナルパッケージで届ける。

［小売価格］1万9800円（税込）

［発売日］12月25日（木）

全日空商事＝https://www.anatc.com