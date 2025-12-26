12月23日、X上でライフスタイルブランド『無印良品』のある商品に関する投稿が拡散された。

【写真】「こんなの顔に塗っていいの？」激臭が話題になった無印の乳液

話題になった無印商品の“悪臭”

「Xの大物インフルエンサーが《このところ無印良品の乳液を買った人から『とんでもない異臭がする』との相談DMが複数届いてるんですが、私の方では何もできないです》と投稿。

このインフルエンサーに寄せられたコメントの中には、《『ロッカーに放置した男子の靴下の臭いと同じ』『顔面にカメムシがついた感じ』》という内容のものあったようです。本投稿には《こんなの顔に塗っていいの？って思った》などの意見が寄せられていました。

『無印良品』というナチュラルで清潔な印象があるブランドから、こうしたレビューが届くことは、かなり痛手になるのではないでしょうか」（スポーツ紙記者、以下同）

臭いという指摘が上がっているのは、『薬用リンクルブライトシリーズ』の乳液。実際に大手通販サイト『Amazon』で商品のレビューを覗いてみると、

《臭いがキツイ、というか臭い感じ》

《香料が入ってないので、とにかく原料臭というのか逆に匂いがキツイ。臭い。それともずっと暑い倉庫に眠っていた在庫なのかくらい臭い、、》

など、匂いに言及するコメントが散見された。

「『無印良品』の公式サイトでは、『薬用リンクルブライトシリーズ』について、《メラニンの生成を抑えシミ・ソバカスを防ぎ、シワを改善する、薬用スキンケアシリーズです。天然由来成分100%でつくりました》と説明しています。

今回、話題に上がったのは乳液ですが、本シリーズはほかにも、化粧水やクリーム、美容液なども展開しています。しかし、ほか商品のレビューでは、匂いについてのコメントは見られません。乳液に何かしら不具合が起こっているのではないでしょうか」

X上で取り上げられていることに関して、『無印良品』は把握しているのだろうか。『無印良品』を展開する株式会社良品計画に問い合わせてみると、

「『薬用リンクルブライト乳液』の一部ロットに臭いが発生していることは当社で認識しており、現在原因につきましては確認中でございます。お客さまにはご心配とご迷惑をおかけし申し訳ございません」

と回答があった。

なお、「SNSで『薬用リンクルブライトUV乳液』という記載もございますが、今回の対象商品は『薬用リンクルブライト乳液 200ml』の一部ロットになります」とのこと。

早急な原因究明を行い、“良品”を顧客に届けてもらいたい。